Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer roman de TIR a fost salvat din cabina in flacari, in Italia, in ultima clipa. Un alt roman e ranit, dupa ce trei camioane au fost distruse de foc, pe autostrada. Infern pe autostrada A32, Torino-Frejus, in zona Bardonecchia, la km 72. Trei camioane si un autoturism s-au cicnit, apoi a izbucnit…

- Un roman, șofer de tir, a aflat ca a fost inșelat de soție cu un alt șofer, un ceh, și a facut prapad intr-o parcare din Belgia. Deși era baut (sau tocmai de aceea!), barbatul s-a urcat la volanul unui tractor și a lovit mai multe camioane parcate acolo, a notat stiridinbucovina.ro. Barbatul, care a…

- Au trecut mai bine de sase luni de cand Ioana Condea, tanara bagata in coma de un proxenet roman, intr-un bordel din Germania, a murit. Mama ei nu isi gaseste linistea sufleteasca si mai ales acum, cand cazul de la Caracal a pus parca sare pe ranile sale adanci.

- Un roman care circula pe soselele din Germania a transmis de la volan un mesaj live pe Facebook, inainte de a se izbi de un tir. Din cuvintele tanarului reise ca a provocat intebtionat accidentul. Un roman care conducea pe stazile din Germania a facut o iregistrare live pentru a le transmite parintilor…

- Un sofer roman de tir a trecut prin momente de groaza pe o sosea din Germania, dupa ce camionul sau s-a rasturnat. Din fericire, conducatorul auto a scapat fara niciun fel de rani. The post Sofer roman de camion, scapat ca prin minune, dupa ce mașina i-a fost rasturnata de furtuna appeared first on…

- Doi oameni au murit și alți doi, inclusiv un copil, au fost raniți intr-un accident produs pe drumul dintre Razgrad și Ruse, anunța poliția bulgara. In accident au fost implicate un autoturism și un camion...

- Un sofer roman in varsta de 31 de ani a ajuns in stare critica la spital, cu un elicopter, dupa ce a fost strivit in cabina camionului intr-un cumplit accident pe autostrada A8, intre orasele Merklingen si Ulm din Germania. Cumplitul accident s-a produs, seara trecuta, 10 iulie 2019, in jurul orei 20.40,…

- Ziarul Unirea FOTO. Accident CUMPLIT in Germania. Un șofer roman strivit in cabina camionului dupa impactul cu un TIR Accident CUMPLIT in Germania. Un șofer roman strivit in cabina camionului dupa impactul cu un TIR Un sofer roman in varsta de 31 de ani a ajuns in stare critica la spital, cu un elicopter,…