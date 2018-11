Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 43 de ani este cercetat pentru conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului, dupa ce oamenii legii au constatat ca se urcase la volan, desi era in stare avansata de ebrietate, avand o alcoolemie de 0,90 mg/l alcool pur in aerul expirat.

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, marti seara, politisti din cadrul Biroului Rutier Craiova au efectuat semnalul regulamentar de oprire a unui autoturism, care se deplasa pe Calea Bucuresti. "Intrucat conducatorul auto nu a oprit la semnalele politistilor…

- Oprit in trafic de polițiști, in urma unui control de rutina, un tanar aflat la volanul unui autoturism a abandonat mașina și a luat-o la fuga. Urmarit de polițiști, acesta a fost prins in scurt timp, constatandu-se ca era baut și nu avea permis de conducere pentru nici o categorie auto.Incidentul…

- Un control de rutina efectuat de un echipaj din cadrul Sectiei de Politie Rurala Vama a dus la oprirea in trafic a unui autoturism al carui sofer se afla in stare avansata de ebrietate.Incidentul s-a petrecut in timpul noptii de luni spre marti, in jurul orei 01.20, pe drumul judetean 176, in ...

- Doi politisti din judetul Arad au fost batuti de un sofer beat, pe care l-au urmarit in trafic dupa ce nu a oprit la semnalele oamenilor legii, si de alte doua persoane, rude ale acestuia, procurorii incepand urmarirea penala pentru infractiunea de ultraj, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Procurorii aradeni au inceput o ancheta pentru ultraj, dupa ce doi agenti de la Politia Rutiera, o femeie si un barbat, au fost batuti de un sofer pe care l-au urmarit pana acasa, pentru ca refuzase sa opreasca la semnalele din trafic, scrie news.ro.

- Un sofer a acrosat doua persoane cu masina pe care o conducea si a fugit de la locul faptei. Politistii au fost alertati de victime despre cele intamplate si au pornit in urmarirea conducatorului auto, dar acesta a refuzat sa opreasca masina, pornind intr-o cursa nebuneasca prin oras.

- Azi noapte la ora 00.10, pe raza localitatii Miresu Mare, politistii au oprit pentru control un autoturism in care se aflau trei tineri. Intrucat din autoturism se simtea un miros intepator iar conducatorul auto avea un comportament nepotrivit, s-a procedat la controlul autoturismului si la controlul…