- Din primele informații furnizate de reprezentanții IPJ Timiș, tanarul de 18 ani conducea o mașina pe DN68A, dinspre Faget spre Dumbrava, iar la un moment dat, intr-o curba la stanga, din cauza vitezei, a pierdut controlul volanului și s-a rasturnat in afara parții carosabile. In urma…

- Un barbat din județul Timiș a venit la Arad și a furat o mașina pe care a lasat-o proprietarul cu cheile in contact. Totul s-a petrecut c hiar in centrul Aradului, pe Bulevardul Revoluției. Polițiștii Biroului de Investigații Criminale au identificat un barbat de 29 de ani, din județul Timiș care a…

- Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, se vor produce averse torențiale ce vor cumula 40-50 l/mp, vijelie, grindina de medii și izolat mari dimensiuni, frecvente descarcari electrice in județul Timiș. In zona avertizata s-au cumulat aproximativ 50 l/mp, mai spun specialiștii.Sunt…

- Vineri in jurul orei 00.10, un tanar de 20 ani, din Falticeni, in timp ce conducea autoturismul pe str. Sofia Vicoveanca, din Suceava, avand direcție de deplasare Falticeni – Suceava, din cauza ca nu a adaptat viteza la condițiile de drum, intr-o curba ușoara la dreapta a pierdut controlul asupra direcției…

- Un lider USR, fost polițist din județul Timiș, a fost amendat miercuri de poliția rutiera dupa ce a refuzat sa opreasca mașina la semnalul unui echipaj. Polițiștii au fost nevoiți sa-l urmareasca cu mașina in trafic. Incidentul a avut loc pe drumul care leaga localitațile Faget de Lugoj. Agenții de…

- Oamenii legii au fost sesizați de catre un parinte, in legatura cu faptul ca fiul sau ar fi fost implicat intr-un accident rutier, care din fericire nu s-a soldat cu victime. Celalalt conducator auto implicat, se afla in stare de ebrietate. Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Novaci au primit un…

- Ploile din ultimele ore creeaza probleme la cativa kilometri distanta de Lugoj. ISU Timis a anuntat ca echipajele sale din Faget actioneaza in comuna Dumbrava. Acolo un drum comunal a fost inchis din cauza revarsarii apelor. ”Statia de pompieri Faget intervine cu o autospeciala si o motopompa Novus…

- Codul galben de inundații anunțat ieri de Institutul Național de Hidrologie si Gospodarire a Apelor și-a facut simțite efectele in mai multe zone din vestul țarii. Astfel, stația de pompieri Faget (Timiș) a intervenit cu o autospeciala și o motopompa Novus in localitatea Rachita, comuna Dumbrava, pentru…