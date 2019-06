Un şofer de TIR a făcut prăpăd pe SOSEA. Din cauza sa au ars trei tiruri VIDEO Un sofer de TIR a facut prapad pe SOSEA. Din cauza sa au ars trei tiruri VIDEO Un șofer roman de tir a provocat un accident foarte grav pe autostrada A3 din Germania, in apropiere de orașul Wurzburg. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Super oferta . ULTRA LAST MINUTE ANTALYA. Plecare cu avionul din BAIA MARE in data de 08.06.2019 ! Barbatul nu a realizat ca are in fața un ambuteiaj și a intrat cu viteza in vehiculele care se aflau oprite in fata sa. Șoferul roman mergea catre Nurnberg, atunci cand a intrat cu viteza in trei TIR-uri care se aflau intr-un ambuteiaj. In urma impactului,… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

