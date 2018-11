Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer de autobuz a dat toti calatorii jos, in centrul Parisului, pentru ca nimeni nu a ajutat un barbat in scaun cu rotile, ba mai mult, nici nu i s-a facut loc sa urce in mijlocul de transport.

- Un panou publicitar a cazut miercuri dupa-amiaza, in municipiul Sibiu, peste un autobuz in care se aflau calatori, insa nimeni nu a fost ranit, totul intamplandu-se din cauza rafalelor puternice, vantul sufland cu 67 de kilometri pe ora, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean, potrivit Agerpres.…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea unei persoane, a avut loc marți, la instersecția strazilor B-dul 21 Decembrie 1989 și Paris.Din primele informații, o șoferița, de 31 de ani, din Cluj-Napoca, ar fi efectuat o manevra mneregulamentara de a intra pe strada Paris, pe direcția Maraști…

- Accidentul a fost provocat de un barbat de 30 de ani, din comuna Campani, care se afla la volanul autoturismului sub influența bauturilor alcoolice. Potrivit comisarului IPJ Bihor, Alina Dinu, „in timp ce conducea un autoturism pe direcția Baița – Lunca, nu a adaptat viteza de deplasare…

- Este bine cunoscut faptul ca presedintele american Donald Trump nu este tocmai popular in Europa: s-a retras din Acordul de la Paris privind modificarile climatice, din Acordul nuclear cu Iranul, a impus taxe punitive pe importurile de otel si aluminiu din Uniunea Europeana si a pus la indoiala utilitatea…

- Un roman, taximetrist in Marea Britanie, a devenit erou, dupa ce a intrat intr-o casa cuprinsa de flacari si a salvat un batran de la moarte. Cristian Dumitrescu, din Iasi, ducea un client la destinatie, in orasul Exeter, cand a obsevat incendiul, relateaza devonlive.com. Ieseanul stia ca in casa respectiva…

- In varsta de 42 de ani, Razvan Ciobanu a acceptat sa faca parte dintr-un proiect tare indrazneț. Recent, el a realizat o ședința foto și a primit deschis provocarea de a poza langa un barbat gol-goluț.