Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer al Regiei Autonome de Transport in Comun (RATC) Constanta a fost agresat, vineri seara, de mai multi tineri, iar in urma loviturilor el si-a pierdut cunostinta si a fost transportat de urgenta la spital.

- Un poștaș din Constanța a primit un pumn in fața de la un individ nemulțumit ca angajatul Poștei nu a venit cu alocațiile copiilor. Polițiștii cerceteaza cazul, dar și inspectorii de munca, pentru ca poștașul a fost lovit in timpul serviciului și nu a mai putut sa-și duca la indeplinire indatoririle.…

- Doi tineri din Alba Iulia au fost retinuti de Politie, dupa ce au provocat scandal si l-au agresat pe un cunoscut, pe strada. Cei doi sunt cercetati pentru tulburarea linistii publice, avand in vedere ca victima a refuzat sa depuna plangere pentru lovire. Incidentul s-a petrecut in noaptea de sambata…

- Politia municipiului Roman, judetul Neamt, s-a autosesizat si face cercetari, dupa ce in spatiul public a aparut un filmulet in care un sofer de autobuz il loveste cu brutalitate pe un baiat de 15 ani, sub privirile altor copii. Scenele socante au fost surprinse intr-un autobuz care transporta elevii,…

- O femeie s a lovit dupa ce a cazut dintr un autobuz la Brasov, informeaza antena3.ro.Incidentul s a intamplat in zona Teatrului Dramatic. Femeia s a impiedicat si a cazut cand voia sa coboare din autobuz.Femeia a fost ranita, dar nu grav, a informat brasovtv.ro. Potrivit Inspectoratului Judetean de…

- Fiica fostului internațional Iosif Rotariu a avut miercuri infațișare in procesul in care este acuzata de loviri și alte violențe, precum și purtare abuziva. Pe cand lucra la creșa familiei din Timișoara, este acuzata ca a batut un copil de doi ani pana cand i-a rupt un picior. Romina Rotariu a explicat…

- Totul s-a intamplat sub privirile tatalui si fratelui mai mic. Femeia a ramas fara copii si este cercetata penal. Atentie, urmeaza imagini si detalii care va pot afecta emotional. Incidentul socant a avut loc in casa unei familii din comuna vasluiana Arsura. Baiatul de 10 ani a incasat o bataie sora…

- In cursul nopții a avut loc un conflict spontan intre cinci persoane, dintre care una dintre acestea fiind un cetațean sloven. Incidentul a avut loc in localitatea Draguțești in timp ce slovenul ar fi venit in vizita la iubita sa care locuiește aici. Acesta are 45 de ani și in urma conflictului toți…