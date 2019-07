Stiri pe aceeasi tema

- 35 de instrumentiști de la liceele și școlile de arta din județele Neamț și Bacau au inființat o orchestra la finalul taberei „Grandissimo”, organizata de echipa Generația Z și gazduita de orașul Targu Neamț. Tinerii talentați ce provin de la Liceul de Arte „Victor Brauner” Piatra Neamț, de la Școala…

- Dupa repartizarea computerizata a elevilor care au dat examenul de Evaluare Naționala la clasa a VIII, putem spune ca județul Neamț a” pierdut” cel puțin doua clase de elevi foarte buni. De exemplu, primii patru elevi din Neamț admiși la licee de top din Iași au cele mai bune medii de intrare dintre…

- O femeie in varsta de 67 de ani, din municipiul Vatra Dornei, a murit la cateva ore dupa ce a fost lovita de mașina condusa de un șofer care avea o alcoolemie imensa. Accidentul s-a produs vineri seara, in jurul orei 22.00, pe strada Unirii din municipiul Vatra Dornei. Din primele cercetari ale ...

- Administrația Naționala de Meteorologie a emisi o avertizare de cod roșu de averse torențiale pentru județele Bacau și Neamț. Averizarea este valabila de la ora 22:30 pana la ora 23:30. In intervalul menționat se vor semnala averse torențiale ce vor mai cumula 25-30 l/mp. In ora precedenta, in zona…

- Cinci noi masini Google Street View vor strabate Romania in aceasta vara, pentru a actualiza imaginile din tara noastra disponibile pe Google Maps Street View. Preluarea de noi imagini va demara la inceputul lunii iunie si se va concentra pe cele mai importante orase din Romania si zonelor adiacente:…

- Un șofer din Alba a fost implicat intr-un accident rutier petrecut duminica seara pe DN7, la Talmaciu II. O persoana a fost ranita. Potrivit IPJ Sibiu, pe DN7, la km 259, Talmaciu II, sensul spre Sibiu, s-a petrecut o coliziune in lanț, pe fondul nepastrarii distanței de siguranța. Un camion condus…

- Un barbat in varsta de 41 ani, din municipiul Roman, a fost urmarit, sambata, mai multe ore de politistii din judetele Bacau si Neamt, dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalele oamenilor legii care constatasera ca a depasit limita maxima de viteza.Purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, agentul…

- Un barbat a decedat in drum spre spital dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier in s. Cobusca Noua, Anenii Noi. Potrivit primelor informații, poliția a stabilit ca automobilul de marca Renault Cango la volanul caruia se afla un barbat de 54 ani, ieșind de pe drum adiacent s-a tamponat lateral…