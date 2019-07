Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 38 de ani, din comuna Dornesti, a fost depistat in trafic la volanul unei autoutilitare, fara a detine un permis de conducere, placutele de inmatriculare ale masinii fiind expirate de aproape un an de zile.Incidentul s-a petrecut vineri seara, in jurul orei 18.00, cand o patrula ...

- Un sofer in varsta de 42 de ani, care circula cu 127 de km/h in localitate si care a refuzat sa opreasca la semnalul politistilor, a fost urmarit de acestia, oamenii legii tragand trei focuri de arma pentru prinderea sa. Barbatul nu avea permis si se afla si sub influenta bauturilor alcoolice.Potrivit…

- In urma probatoriului administrat, duminica, 3 iunie, polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurala Dej au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui conducator auto care a fot depistat in trafic sub influența alcoolului. Cel in cauza, un barbat, de 47 de ani, din comuna Uriu, județul Bistrița Nasaud,…

- DrunkDrive Consumul de alcool reprezinta una din cauzele inca frecvente de conturbare a capacitatii de conducere, desi exista tendinta de a se subestima rolul sau. Pe raza orasului Viseu de Sus, politistii au depistat aseara, la ora 23.30, un barbat care conducea un autoturism in stare de ebrietate.…

- Poliția orașului Strehaia a fost sesizata prin SNUAU 112 de catre un barbat de 49 ani, cu privire la faptul ca, pe DJ 606 A, in afara localitații Adunații Teiului, comuna Tamna, s-a produs un accident de circulație soldat cu ...

- Poliția romana realizeaza frecvent controale și in ceea ce privește condusul sub influența alcoolului. Deja se știe ca majoritatea accidentelor se produc din cauza condusului sub influența alcoolului. Cei care vor sa calatoreasca in siguranța trebuie sa aleaga modalitatea de transport cu autocarul,…

- Un polițist din Giurgiu a fost șofer fara permis timp de 15 ani. El a fost condamnat cu suspendare și dat afara din sistem. Intamplator sau nu, fostul polițist este din Bolintin, localitatea unde sute de analfabeți au permise de conducere contra unor sume de bani. Nicu Gheorghe a fost condamnat la un…