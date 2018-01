Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane, intre care doi minori, au fost ranite intr-un accident produs miercuri pe un drum din judetul Teleorman, potrivit news.ro.Primele cercetari ale politistilor arata ca accidentul a fost provocat de un adolescent in varsta de 15 ani care a urcat la volanul unui autoturism si a…

- Accidentul in care a fost implicata masina de politie s-a petrecut in Lugoj. Politistii de la Locala erau in patrulare cand au fost anuntati prin 112 sa intervina la un accident. Un sofer baut a intrat cu masina intr-o alta masina parcata regulamentar. Acesta avea o alcoolemie de 0,9 alcool pur in…

- Un tanar care circula cu o mașina in prima zi din 2018 s-a rasturnat, in zona localitații Fundatura din comuna Iclod. Accidentul rutier s-a produs in jurul orei 10,30. Din primele informații, tanarul de 22 de ani din Satu Mare, circula cu un autoturism Skoda dinspre Gherla spre Cluj-Napoca. La un moment…

- Accidentul a avut in zona localitatii Malu Vartop, la cativa kilometri de Ramnicu Valcea. Potrivit martorilor oculari, un autoturism BMW care circula cu viteza foarte mare pe soseaua uda a intrat pe contrasens si a lovit frontal un TIR. Ambele vehicule au iesit de pe carosabil , iar autoturismul a luat…

- Accidentul s-a petrecut sambata la pranz pe strada Aristide Demetriade din Timișoara. Polițiștii spun ca un barbat de 47 de ani conducea un autoturism spre strada Avram Imbroane, iar la un moment dat a vrut sa treaca de pe banda a doua pe banda intai. A lovit, insa, o balustrada care protejeaza…

- Un șofer in stare avansata de ebrietate a provocat un accident soldat cu ranirea sa și a pasagerului din mașina lui. Accidentul s-a inregistrat ieri, in jurul orei 20.00, pe strada Parcului din Siret. Mașina era condusa de un localnic de 41 de ani, cu o alcoolemie de 1,01 la mie in aerul expirat. Din…

- Doi barbați, unul in varsta de 64 și celalalt de 62 de ani, au fost raniți dupa ce au fost acroșați de un autoturism condus de un șofer cu alcoolemie. Accidentul s-a produs miercuri, in jurul orei 17.40, in localitatea Geoagiu de Sus. Potrivit IPJ Alba, M.M., in varsta de 53 de ani, din Alba […]

- Procurorii fac noi precizari despre cazul ofițerului SRI care a accidentat mortal o femeie, luni seara, cand conducea sub influența bauturilor alcoolice. Potrivit unor surse, ofițerul era chiar șeful SRI Prahova. Intre timp, acesta și-a dat demisia, dupa cum a confirmat purtatorul de cuvant al SRI.La…

- Potrivit reprezentantilor Serviciului Roman de Informatii (SRI), ofiterul, care potrivit unor surse judiciare, este seful SRI Prahova, si-a dat demisia din functie, fiind la dispozitie pentru ancheta interna si pentru cea desfasurata de Parchetul Militar. Accidentul s-a produs luni, in jurul orei 18:00,…

- Șeful unei structuri din SRI a fost implicat intr-un accident rutier pe DN 1. Accidentul a avut loc raza localitații Tancabești, județul Ilfov, iar o femeie și-a pierdut viața, lovita de autoturismul condus de șeful serviciului secret.Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa.

- Accidentul a avut loc pe DN7 Ramnicu Valcea - Sibiu, pe raza localitatii Boita, in care au fost implicate o autoutilitara si un microbuz de transport persoane. ”Accidentul s-a produs in judetul Sibiu, la intrarea in localitatea Boita dinspre Sibiu (kilometrul 251+100 de metri). Din primele…

- Cel putin 32 de persoane si au pierdut viata intr un accident in care au fost implicate 13 vehicule in vestul Kenyei, a anuntat marti politia, relateaza agentia DPA citata de Agerpres.ro Potrivit politiei, mai multe persoane au fost ranite in accidentul rutier, care a avut loc intre orasele Nakuru si…

- Florin Mocan este șoferul de 21 de ani care sambata seara a ucis o femeie nevinovata intre Gilau și Capușu Mare și a ranit grav o alta. Tanarul se afla la volanul unui BMW, dar din cauza vitezei a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a patruns pe contrasens. Acela a fost momentul in care…

- Judecatorii Curtii de Apel Cluj l-au condamnat definitiv pe Lorant Kudor Duka, un tanar de 24 de ani care a ucis o femeie intrand cu masina pe contrasens. Accidentul a avut loc la Huedin, in data de 27 aprilie 2017.

- Potrivit unui comunicat de presa al IPJ Cluj, la data de 5 decembrie, în jurul orei 22:00, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Biroul Rutier, au depistat un conducator auto aflat sub influenta alcoolului. “Barbatul în vârsta de 45 ani, din Cluj-Napoca,…

- Un accident în care au fost implicate cinci autoturisme a fost filmat de un șofer, pe DN 1, în comuna Florești. Accidentul a avut loc marți seara. Autoturismul care circula spre Florești, pe banda a doua, a frânat pentru a evita un pieton care fugea…

- Un tanar in varsta de 20 de ani, care conducea un autoturism desi consumase alcool, s-a izbit cu masina intr-o caruta care circula in fata sa. Accidentul s-a petrecut in noaptea de duminica spre luni, in jurul orei 24.00, pe E 85, la intrarea in municipiul Suceava dinspre Siret, in zona ...

- Toata lumea uraște statul la semafor și nimanui nu-i place sa stea in ambuteiaje, iar regulile, deși sunt facute pentru toți, unii nu țin cont de ele. Este și cazul unui șofer din capitala, care vazand cozile mari de la semafor, a pornit pe contrasens, iar aici, supriza, a dat peste cap intregul trafic.

- Un tânar în vârsta de 19 ani care avea suspendat permisul din cauza vitezei, a accidentat șase persoane, marți dupa-amiaza, dupa ce acesta nu a realizat viteza excesiva a autoutilitarei pe care o conducea.

- In 27.11.2017, ora 07:23, pe DN1C E576, la km. 10+738 m, pe raza comunei Apahida, sat Sinnicoara, județul Cluj, in localitate, s-a produs un accident rutier soldat cu decesul unei persoane. Un tanar de 24 ani, din Campia Turzii, in timp ce conducea autovehiculul, pe DN1C E576, pe raza comunei Apahida,…

- GRAV… Mai multe persoane au ajuns aseara, in jurul orelor 20,30, la Spitalul Județean de Urgența Vaslui, in urma unui accident provocat de un șofer beat. Acesta conducea mașina pe strada “Mihai Eminescu” din Vaslui și, din cauza starii de ebrietate, a scapat de sub control volanul și a ajuns pe contrasens.…

- Politistii calaraseni au deschis dosar penal si fac verificari pentru stabilirea imprejurarilor producerii unui accident in care a fost implicat un barbat care conducea un autovehicul, fara a poseda permis.

- Scene revoltatoare au fost filmate de camera video de bord a unui șofer din București. In imagini se vede cum, dupa sensul giratoriu din piata Charles de Gaule din București, pe sensul spre Ambasada Chinei, o ...

- Un sofer beat a facut prapad, azi noapte, in centrul Ploiestiului. Barbatul a intrat in plin in patru masini care se aflau oprite pe banda 1 a Bulevardului Independentei, in dreptul farmaciei non-stop de langa Posta. Testat cu aparatul etilotest, barbatul, aflat la volanul unui Opel Insignia,…

- Un barbat in varsta de 33 de ani, cetatean grec, in timp ce conducea un autoturism pe DN 7, din direcția Deva – Arad, in localitatea Sacamaș, la intersecția cu DN 68 A, la efectuarea virajul spre stanga, nu a acordat prioritate de trecere autoturismului condus de un barbat de 38 de ani, din judetul…

- Un șofer a ajuns cu mașina intr-un stalp de iluminat public, marți in jurul orei 12.30. Accidentul s-a produs pe strada Tudor Vladimirescu din Alba Iulia. In urma impactului, stalpul de iluminat s-a rupt. Revenim cu amanunte.

- La data de 4 noiembrie a.c., în jurul orei 00:30, polițiștii au identificat un conducator auto sub influența alcoolului. „Cel în cauza, un barbat, de 43 de ani, din Cluj-Napoca, fusese implicat într-un accident rutier cu pagube materiale pe Calea Florești. În…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea a trei persoane, a avut loc, duminca, pe drumul Cluj-Napoca - Salicea.Astfel, conform IPJ Cluj, la data de 5 noiembrie, în jurul orei 16:50, un barbat, de 34 ani, din Cluj-Napoca, în timp ce conducea autoturismul pe DJ 107R, între…

- Un tanar de 30 de ani a provocat un grav accident in Buzau dupa ce a lesinat la volanul unei dubite pentru ca nu si-a administrat doza de insulina. Tanarul din Buzau, bolnav de diabet, a...

- Un barbat a murit si o femeie a ajuns in stare grava la Spitalul Judetean de Urgenta Galati, sambata, dupa ce masina in care se aflau a fost lovita de un sofer baut pe DN 2B, intre...

- Un accident rutier provocat de un șofer baut a avut loc in aceasta dimineața, pe strada Republicii, din Targu Jiu. Potrivit polițiștilor, un barbat, de 31 de ani, din Calarași, a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina intr-un ...

- Un barbat a murit si o femeie a ajuns in stare grava la Spitalul Judetean de Urgenta Galati, ieri, dupa ce masina in care se aflau a fost lovita de un sofer baut pe DN 2B, intre localitatile Movileni si Sendreni, se arata intr-un comunicat de presa transmis de Inspectoratul Judetean de Politie (JAI)…

- Un șofer care s-o fi saturat sa tot ocoleasca pentru a ajunge la destinație, a decis sa ignore regulile de circulația, așa ca a coborât pe strada Republicii, pe lânga Casa de Cultura a Studeniților, cu toate ca, în mod normal, o parte din strada este cu sens unic. Nici când…

- Un barbat din Amara s-a ales cu dosar penal pentur vatamare corporala, dupa ce s-a urcat baut la volan si a provocat un accident rutier in care el insusi a fost ranit, dar si o alta persoana pe care o avea in masina.

- Accidentul a avut loc in jurul orei 15, atunci cand Alexandrina Rotaru, in varsta de 32 de ani, in timp ce se afla la volanul unui autoturism BMW si circula dinspre Roman catre Iasi, din cauza vitezei si a soselei umede, intr-o curba la dreapta a pierdut controlul volanului. Autoturismul s-ar fi invartit…

- Un tanar de 21 de ani din orașul Vicovu de Sus a provocat un accident dupa ce a consumat alcool și a vrut sa faca o plimbare cu masina. El s-a urcat baut la volan și la un moment dat a pierdut controlul acestuia, intrand cu mașina intr-un șanț.Accidentul s-a petrecut in timpul nopții de ...

- In noaptea de sambata spre duminica, la ora 01.30, politistii sigheteni au intervenit la un accident de circulatie produs pe raza municipiului. In urma verificarilor efectuate s-a constatat ca un tanar de 21 de ani, care conducea un autoturism, nu a adaptat viteza de deplasare la conditiile unui carosabil…

- La aproape o saptamana de la tragedia din Cornu Luncii, judetul Suceava, s-au aflat detalii revoltatoare despre soferul care a provocat accidentul infiorator. In urma impactului, parintele Petru Gavril, sora si cumnatul sau au murit pe loc, iar fiica sa, Anisia, la spital, dar si soferul care a provocat…

- Un tragic accident de moped petrecut duminica a curmat viața unui adolescent de 17 ani și l-a bagat in spital, in stare critica, pe tanarul de 25 de ani care a provocat accidentul. Nenorocirea care a avut loc in jurul orei 06.20 dimineața, pe strada Centurii din comuna Șcheia, s-a petrecut in ...

- Un accident petrecut la mijlocul zilei de joi in intersecția strazilor Mihail Kogalniceanu cu Donici putea avea consecințe grave. Un șofer de 39 de ani, din Barlad, care a coborat dinspre Parcul Copou, la volanul unui VW, nu a acordat prioritate de trecere unei alte mașini condusa de o tanara de 27…

- ACCIDENT sau SINUCIDERE? 4 copii din Baia Mare au ramas fara tata. Barbatul de 38 care a provocat un accident grav de circulație , in Firiza, a decedat la spital. Ieri, dimineța in Firiza un accident grav de circulație a lasat in urma o familie din Baia Mare indoliata , cei 4 copii au ramas fara…

- Un sofer din Alba Iulia s-a ales cu dosar penal, in weekend, dupa ce a provocat un accident rutier, in timp ce conducea o masina sub influenta alcoolului. A pierdut controlul volanului si a intrat cu autoturismul intr-o casa, apoi a ricosat intr-un stalp de beton de la reteaua electrica. Accidentul…

- Un barbat aflat in stare avansata de ebrietate, care avea si permisul de conducere suspendat, a provocat un accident violent dupa ce a scapat de sub control autoutilitara cu care se deplasa si a patruns pe contrasens. Accidentul s-a petrecut sambata, in jurul orei 18.30, pe E 85, intre ...

- O persoana si-a pierdut viata, iar alte doua au fost ranite grav, luni dimineata, in urma unui accident provocat pe DN 13, in Mures, de un sofer baut care conducea o dubita si care a intrat pe contrasens intr-un autoturism in care se aflau victimele. Unul dintre supravietuitori a fost preluat de…

- UPDATE ORA 09.47 Accidentul rutier petrecut luni dimineața pe Drumul Național 13 E 60, intre localitațile Vanatori și Mureni, in care o persoana și-a pierdut viața și doua au fost grav ranite, a fost provocat de șoferul unei autoutilitare, care consumase alcool. Potrivit Andreei Pop, de…

- Politistii rutieri din Horezu efectueaza cercetari fata de un barbat, pentru vatamare corporala din culpa și conducerea unui autovehicul pe drumurile publice, sub infuența alcoolului. Politia Orașului Horezu a fost sesizata, astazi, 6 octombrie, in jurul orei 13.00, cu privire ...