Un șofer care nu a oprit la frontieră, urmărit și prins cu focuri de armă Un sofer care nu a oprit la Punctul de control de la Nadlac a fost urmarit si prins de politisti la intrarea in orasul Lugoj. Pentru prinderea lui, politistii au organizat un filtru pe autostrada si au tras mai multe focuri de arma. Soferul unei masini nu a oprit, vineri dupa-amiaza, la punctul de control al frontierei de la Nadlac si a intrat pe teritoriul Romaniei. Potrivit unor surse din cadrul Politiei, masina a fost urmarita de politisti pe autostrada A1, pe sensul de mers (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

