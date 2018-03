Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in jurul orei 06.00, lucratorii din vama Siret au indisponibilizat un autoturism Volkswagen Polo in care au descoperit 280 de pachete de țigari de contrabanda. Mașina este evaluata la 9.000 de lei și era condusa de un ucrainean de 31 de ani. Pachetele cu țigari erau ascunse intr-un spațiu special…

- Sorana, ex-Asia, a fost implicata intr-un accident de circulație, pe Calea Moșilor, din Capitala. Mașina artistei a fost grav avariata, in urma unei tamponari. Sorana a explicat cum s-a petrecut incidentul. „Slava Domnului sunt bine sanatoasa și nevatamata. Eram pe Calea Moșilor, in fața blocului unde…

- Noi detalii in cazu tripului asasinat care a șocat intreaga țara! Florin Mircea Buliga și-a ucis cu sange rece soția și cei doi copii și nu are nicio remușcare. Avocatul Daniel Diaconu a dezvaluit ca asasinul era drogat in momentul in care si-a omorat familia. Anchetatorii au gasit canabis in mașina…

- Un accident feroviar a avut loc in urma cu puțin timp pe raza localitații clujene Dezmir, la o trecere la nivel cu calea ferata. Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Avram Iancu” Cluj, accidentul s-a produs la trecerea la nivel cu calea ferata de pe raza localitații…

- Un adolescent din Ploiesti se zbate intre viata si moarte dupa ce a fost lovit de tren, in gara. Martorii spun ca baiatul de 17 ani - elev la un liceu din apropiere - a traversat calea ferata cu capul in...

- Președintele CJ Vrancea a vizitat in aceasta seara salonul auto din Capitala, urcandu-se la volanul mai multor mașini. Cum baronul circula cu o mașina pe care nu o are trecuta in declarația de avere, ci ”aparține unui prieten”, ne intrebam daca prietenii lui Oprișan nu vor sa puna mana de la mana sa-i…

- Celebrul manelist Adrian Minune se confrunta cu mari probleme. Odata cu ninsorile abundente au venit și neplacerile pentru cantareț. Bolidul sau de 300.000 de euro zace sub zapada, in fața imobilului pe care artistul il deține la Dristor și unde locuiește cu familia pe timp de iarna.

- "In data de 23.03.2018, in jurul orei 15.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Calafat, judetul Dolj, s-au prezentat pentru a intra in tara, calatorind cu un autoturism marca Volvo inmatriculat in Bulgaria, doi cetateni bulgari, in varsta de 24, respectiv 26 de ani. Actionand in baza unei…

- Peste 6 kg de heroina au fost descoperite la punctul de Trecere a Frontierei Calafat, în masina a doi cetateni bulgari, drogurile fiind ascunse în într-un spatiu special amenajat în lateralele banchetei din spate, anunta Politia de

- Autoritațile din Vrancea sunt in alerta dupa ce un șofer a sunat la 112 și a anunțat ca autobuzul pe care il conduce, și care are la bord 25 de persoane, a ramas blocat pe un drum, in panta. Șoferul autobuzului a fost cel care a alertat autoritațile, iar potrivit apelului la 112 este vorba despre un…

- Incredibil, dar adevarat! La același bal al bobocilor de acum doi ani, din localitatea vasluiana Barlad, un alt elev a oferit un raspuns amuzant. Colega lui care a spus ca Rusia e capitala Londrei a devenit celebra pe internet, dupa ce videoclipul a devenit viral. Acum, adolescentul care nu a știut…

- Primele imagini cu Daniel Ionașcu pe patul de spital, dupa ce mașina lui a fost spulberata de un camion. La cateva ore dupa ce a fost supus unei operații complicate, celebrul avocat Daniel Ionașcu a oferit primul interviu. El a povestit cum s-a produs teribilul accident, dar și gestul incredibil facut…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta imagini unice realizate la nici 24 de ore de la moartea lui Andrei Gheorghe. Tragedia le-a luat prin surprindere pe fostele soții ale jurnalistului, niciuna neaflandu-se in Capitala. Motiv pentru care fiica și fiul vitreg al celebrului om de radio su…

- Nu e de mirare ca un barbat din Moscova a fost scos din sarite cand a gasit automobilul vecinului asezat si peste locul lui de parcare, scrie click.ro.Insa ideea care i-a venit a lasat pe toata lumea masca.

- Un barbat a postat pe rețelele de socializare cateva fotografii, in care apare o mașina acoperita de postere cu…Smiley. La scurt timp, imaginile au devenit virale, starnind interesul și curiozitatea prietenilor virtuali, pentru care s-ar fi intamplat acest lucru. “Colegu daca esti pe aici, vezi ca a…

- Judecatoarea Gabriela Iordache (45 de ani), fosta presedinta a Judecatoriei Pitesti, a incercat sa se sinucida in dimineata zilei de duminica, 18 martie. Femeia si-a taiat venele si a inghitit detartrant. Judecatoarea a fost transportata de urgenta la Spitalul Floreasca din Capitala, prezentand arsuri…

- Nervos dupa o cearta cu un alt șofer, un brailean de 38 ani a apasat pedala de accelarație și a depașit coloana formata la trecerea la nivel cu calea ferata. Accidentul a avut loc in cartierul Lacu-Dulce din Braila. Mașina in care se afla alaturi de soția sa a fost spulberata. Femeia avea doar 35 […]…

- Un grav incident s-a petrecut intr-un autobuz din Capitala, sambata dupa-amiaza. Un barbat a fost taiat de un alt calator in urma unui scandal și a pierdut mult sange. Poliția a deschis o ancheta și a reținut agresorul pentru interogatoriu. Din primele cercetari ale Poliției, scandalul a izbucnit dupa…

- Doua persoane au murit vineri dimineata dupa ce masina in care se aflau a fost lovita de un tren, in zona barierei Lacu Dulce din municipiul Braila, traficul feroviar fiind blocat. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Braila, colonel Stefan Stoian, cele doua persoane se aflau intr-un autoturism care…

- Șoferii care circulau pe autostrada A1 București-Pitești au avut, recent, parte de o surpriza. In trafic, șoferul unui Logan vișiniu circula cu numarul de inmatriculare „mascat”. Mașina a fost surprinsa de camera de filmat de pe bord o a unui alt conducator auto. Omul a pornit pe urmele șoferului suspect…

- Accidentul s-a produs in zona Baneasa, la intersectia dintre Sos. Gheorghe I. Sisesti cu str. Oaspetilor. Potrivit ISU Bucuresti, cinci persoane sunt accidentate, patru fiind incarcerate, dintre care trei nu sunt constiente. La fata locului intervin 6 ambulante SMURD, 2 echipaje de descarcerare…

- Ambasadorul Frantei la Bucuresti, Michele Ramis, a declarat, joi, ca faptul ca Romania are o femeie premier, pe Viorica Dancila, este un semnal foarte puternic si va face femeile politician sa fie „si mai ambitioase”. Franța, mesaj pentru Romania Aceasta a participat, la Facultatea de Drept din Capitala,…

- O mașina a Poliției Locale din Alba Iulia a fost vopsita cu spray miercuri seara, chiar in timpul operațiunilor de ridicare a autoturismelor și de amendare a proprietarilor de mașini din zona strazii Cloșca, care au parcat neregulamentar, pe carosabil. „Mașina poliției a fost parcata in spatele blocurilor,…

- Fel și fel de lucruri iși vand romanii pe site-urile de anunțuri, dar sa vinzi pe ”cineva” intrece orice fel de imaginație! Este cazul unei femei din Ramnicu Valcea care și-a scos fiica ”la vanzare” pe OLX. Anunțul pare extrem de serios, iar femeia a gasit chiar și o explicație pentru gestul sau! Anunțul…

- Alexandru Pițurca a rupt-o definitiv cu Iulia Parlea, iar, la scurt timp, CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, l-a filmat pe fiul “Satanei” intr-un club din Capitala, in timp ce petrecea in compania prietenilor. Disctracția a fost la ea acasa, alcoolul nu a lipsit de pe masa, iar ex-fotbalistul a fost…

- Noi scene socante in autobuzele din Capitala. Mai multi controlori s-au incaierat cu un calator prins fara bilet. S-au scuipat, injurat, lovit, filmat reciproc. Imaginile au ajuns in spatiul public. Vezi si: "Da-i cu caramida aia in cap"! Pumni si picioare intre elevi pe o strada…

- Un barbat de 27 de ani a fost retinut in Capitala dupa ce politistii au incercat sa opreasca autoturismul in care se afla, inmatriculat in Marea Britanie, transmite News.ro. Polițiștii l-au urmarit pe barbat in trafic.

- Mai exact, paparazzii l-au surprins pe Adrian Alexandrov in timp ce incerca sa iși ocupe timpul in lipsa iubitei sale, Elena Udrea, scrie spynews.ro. Așa ca, in timp ce blondina politicii romanești se relaxa, la soare, in Costa Rica, tanarul om de afaceri lupta cu nameții de la volanul mașinii de…

- Kieron Durkan, un popular fotbalist englez, a fost gasit mort in masina sa, care era parcata intr-o rezervatie naturala. Kieron Durkan a fost gasit la Wigg Island, in Runcon, oras industrial si port din nord-vestul Angliei, unde acesta a copilarit. Poliția a declarat ca nu exista circumstanțe suspecte…

- Nemultumit de promptitudinea si implicarea autoritatilor publice locale, un valcean a iesit la deszapezirea drumurilor publice cu un plug tras de cai. Omul locuieste intr-un sat din localitatea Baile Olanesti si, pentru ca primaria nu s-a sinchisit sa inlature zapada de pe carosabil, a iesit el cu plugul…

- Scene incredibile s-au derulat, duminica seara, intr-o intersectie aglomerata din Arad, unde sicriul in care era așezat un mort a cazut dintr-o mașina funerara. Vehiculul tocmai plecase de la semafor, cand, in mijlocul șoselei, chiar inaintea unei mașini de poliție, cadavrul unui barbat a alunecat afara…

- Un barbat a cazut, marți, cu mașina in raul Dambovița, intre Vitan Barzești și Mihai Bravu, pe sensul de intrare in Capitala, anunța reprezentanții ISU București-Ilfov. „Scafandrii au ajuns, confirma ca autoturismul este scufundat integral. Un barbat, șoferul, a ieșit din masina si se afla in ambulanța…

- Un accident de lux a avut loc pe strada Mihai Viteazu din Capitala. O mașina de marca Jaguar luata la drive test a fost facuta zob la doar cațiva metri.Deocamdata nu se cunoaste cauza producerii accidentului si daca sunt persoane care au avut de suferit.

- Trei tineri s-au rasturnat, luni, cu mașina, pe autostrada București – Pitești, la kilometrul 79, dupa ce șoferul a pierdut controlul volanului și a ieșit in decor. Tanarul aflat la volan, originar din județul Olt, a fost gasit in stare de șoc de echipajul de pe ambulanța. El tremura și vorbea cu dificultate,…

- Trafic ingreunat pe DN1. Circulația se desfasoara cu dificultate, duminica, 18 februarie, pe Valea Prahovei, din cauza numarului mare de masini care se deplaseaza dinspre munte spre Capitala. In zona s-au format coloane de masni, iar intre Predeal si Busteni se circula cu 10 kilometri la ora. Centrul…

- Drumul spre stațiunea Muntele Baișorii este blocat de zeci de autoturisme care nu pot inainta din cauza poleiului. Potrivit stiridecluj.ro, mai multi soferi si pasageri au coborat din masini pentru a impinge autospeciala de politie care patina pe polei. De altfel, in zona, coloana de masini…

- Un accident usor a avut loc, marti dimineata, in zona Baneasa, patru masini fiind implicate. Circulatia rutiera este ingreunata. De asemenea, in toata Capitala se circula in conditii de ceata, vizibilitatea fiind scazuta.

- Tanarul care a semanat panica in zona zero a Capitalei a actionat nebuneste, informeaza Romania TV. Mai multe persoane au fost ranite si transportate la spital dupa ce teribilistul si-a transformat pur si simplu masina intr-o arma. Citeste si Accident cu 2 raniti in Brasov. Doua autoturisme…

- Cinci persoane au fost ranite in urma unui accident rutier, petrecut in centrul Capitalei, in care au fost implicate patru autoturisme, potrivit antena3."La un moment dat, am vazut o masina care facea slalom, celelalte masini lovite se aflau la semafor, nu imi dau seama cum.Avea viteza si la un moment…

- Parcul auto al Romaniei continua sa imbatraneasca, dupa ani de zile cu programul Rabla. Intr-o țara cu puține autostrazi, romanii continua sa cumpere pe de o parte mașini șecond hand, iar pe de alta parte mașini de lux. Iata ce calcule trebuie sa faceți atunci cand va cumparați o mașina:…

- Un grav accident a avut loc pe Strada Jiului. In urma impactului foarte puternic o persoana a fost proiectata pe asfalt, iar alta a ramas blocata in masina. Din primele informatii, masinile aveau viteaza mare, iar una dintre ele a derapat si a lovit-o frontal pe cea care circula regulamentar.…

- Un sofer a ramas cu masina in mijlocul drumului dupa ce doua dintre roti s-au desprins. Incidentul a avut loc in Capitala pe Calea Grivitei, luni dupa-amiaza, cand traficul era aglomerat, noteaza Digi24.ro.

- O femeie de 52 ani, din Galati, a condus autoturismul pe strada Radu Negru si, la intersectia cu strada Traian, nu a respectat semnificatia indicatorului "Stop", intrand in coliziune cu un autoturism condus de un barbat de 47 ani, un pasager de 35 ani din aceasta masina fiind ranit. In urma…

- Accidentul s-a petrecut pe Drumul National 73, in Arges, la Campulung. Tanarul n-a mai putut controla masina si a intrat in plin intr-un camion care circula regulamentar. Soferul autotrenului nu a putut face nimic pentru a-l evita. "Am suferit un accident in care numai cu Dumnezeu, numai cu…

- Victor Spirescu, romanul care a “invadat” Marea Britanie, a murit intr-un accident de mașina, titreaza tabloidul The Sun . Accidentul a avut loc in apropiere de locuința pe care Victor o imparțea cu prietena sa, Suzana. Victor Spirescu, primul roman ajuns in Marea Britanie in 2014, dupa ridicarea restrictiilor…

- Victor Spirescu, primul roman care a ajuns in Anglia dupa liberalizarea pietei muncii in 2014, a murit intr-un tragic accident de masina. Tanarul in varsta de 32 de ani s-a stins din viata luni, 15 ianuarie, in jurul orei 4 dimineata. Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, a aflat detalii infioratoare…

- Echipele medicale de urgenta au intervenit, duminica, in ajutorul pasagerilor unui autoturism care s-a prabusit in raul Jiu, in zona Campul lui Neag (Uricani). Doua dintre victime au ramas incarcerate, in timp ce o femeie, de 38 de ani, a reusit sa se salveze. Microbuz rasturnat intr-o rapa,…

- La data de 12 ianuarie a.c., in jurul orei 22.30, politistii din cadrul Compartimentului Furturi Auto al IPJ Constanta au fost sesizati de catre un tanar, de 23 de ani din Constanta, asupra faptului ca i ar fi fost sustras un autovehicul parcat pe bulevardul IC Bratianu din Constanta.Potrivit IPJ Constanta,…

- Accidentul s-a produs pe soseaua oltenitei din sectorul 4 al capitalei. Din cauza neadaptarii vitezei la condiitile meteo soferul a pierdut controlul volanului si s-a izbit in alte 7 autoturisme parcate regulamentar. Toti proprietarii de masini au fost dusi la politie pentru a da declaratii.…