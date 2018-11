Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din judetul Constanta s a ales cu dosar penal dupa ce s a urcat la volan desi nu poseda permis de conducere. Potrivit IPJ Constanta, la data de 30 octombrie a.c., politistii din cadrul Sectiei 5 Rurala Cogealac au depistat un barbat, in varsta de 34 de ani, care a condus un autoturism, pe…

- Un șofer cu o alcoolemie record de 2,10 mg/l alcool pur in aerul expirat și fara permis s-a ales cu dosar penal dupa ce a intrat cu mașina intr-un gard. Potrivit Poliției Suceava, duminica, in jurul orei 18:50, patrula de siguranța publica din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Galanești a fost sesizata…

- Politistii clujeni cerceteaza un barbat de 32 de ani, din comuna Floresti, judetul Cluj, pentru conducere fara permis. ”La data de 10 octombrie a.c., în jurul orei 01.45, politistii Sectiei 4 Politie Cluj-Napoca au depistat un barbat de 32 de ani, din comuna Floresti, judetul…

- Luni, 1 octombrie. ora 16.30, o patrula din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Galanesti, a oprit pentru control pe DC Remezeu din comuna Vicovu de Jos, ATV – ul fara placuțe cu numar de inregistrare, condus de un localnic de 71 de ani. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat faptul…

- Polițiștii rutieri a identificat în trafic un autoturism Audi, pe care au încercat sa-l opreasca pentru verificari, efectuând semnal regulamentar de oprire. Soferul acestuia a ignorat semnalele, demarând în tromba si continuându-si drumul pe DN 79, spre Cefa.…

- Polițiștii clujeni au depistat un tanar din Cluj-Napoca conducand fara permis, iar in autoturism au fost gasite substante susceptibile a fi interzise. La data de 10 septembrie, in jurul orei 23:50, politistii Sectiei 2 Politie Cluj-Napoca cu sprijinul jandarmilor din cadrul Gruparii Mobile de Jandarmi…

- Un barbat in varsta de 46 de ani din comuna Sugag este cercetat de Politie pentru conducere fara permis corespunzator categoriei din care face parte vehiculul. A fost oprit in trafic pentru viteza peste limita legala. Potrivit IPJ Alba, in 9 august, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Sebes, in timp…

- La data de 3 august 2018, in jurul orei 18.30, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Sebeș, in timp ce actionau pe DJ 704 A, pe raza comunei Sasciori, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 35 de ani, din comuna Galda de Jos. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat…