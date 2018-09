Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 23 septembrie 2018, in jurul orei 8.00, Politia Municipiului Sebes a fost sesizata de catre un barbat din municipiu, cu privire la faptul ca o ruda de-a sa i-a sustras autoturismul. In urma cercetarilor efectuate de politisti a rezultat ca in noaptea de 22/23 septembrie 2018, un barbat de 40…

- Politistii Sectiei 2 Politie Cluj-Napoca, cu sprijinul jandarmilor din cadrul Gruparii Mobile de Jandarmi „Stefan Cicio POP” Cluj-Napoca, au depistat pe strada Aurel Vlaicu, din municipiul Cluj-Napoca, un barbat de 21 de ani, din Cluj-Napoca, care conducea un autoturism desi nu este detinator de permis…

- Polițiștii Sectiei 10 Politie Rurala Gura Humorului, in timpul executarii serviciului de patrulare pe raza localitații Capu Codrului, vineri seara, au observat faptul ca din sens opus se apropia un autovehicul a carei deplasare era sinuoasa, motiv pentru care a fost oprit autoturismul, constatandu-se …

- Donarea de sange este restrictionata la Centrul Regional de Transfuzii Sangvine Iasi pentru locuitorii din patru localitati din judet dupa ce in zona au fost confirmate mai multe cazuri de infectare cu virusul West Nile. Nu pot dona locuitorii din orasul Pascani si comunele Probota, Plugari si Movileni.…

- Duminica in zori, pe DN14 in localitatea Slimnic, in jurul orelor 04.00, un tanar in varsta de 20 ani din județul Sibiu, aflandu-se sub influența bauturilor alcoolice- cu rezultat 0,70mg/l alcool pur in aerul expirat, in timp ce conducea un autoturism din direcția Sibiu-Mediaș, pe un sector de drum…

- Polițiștii Secției de Poliției Rurala Corabia au fost prezenți, ieri, in trafic pentru prevenirea evenimentelor rutiere și depistarea celor care incalca normele la regimul circulației pe drumurile publice. Astfel, in jurul orei 00.30, pe Drumul Național 64, pe raza comunei ...

- Politistii clujeni au depistat, duminica dimineața, un tânar de 19 ani, care se afla la volanul unui autoturism, deși nu deținea permis de conducere.”Politistii Sectiei 7 Politie Cluj-Napoca cerceteaza un tânar, de 19 ani, din comuna Frata, judetul Cluj, dupa ce l-au…