- Patru persoane au fost ranite dupa ce un șofer beat a intrat cu mașina in mulțimea stransa intr-un oraș din Tunisia pentru a sarbatori caștigarea Ligii Campionilor CAF de echipa Esperance Tunis, informeaza presa locala, potrivit Mediafax.

- Presedintele Federatiei Moldovenesti de Fotbal sustine ca Manchester United va obtine victoria in meciul cu Juventus Torino din etapa a patra a grupelor Ligii Campionilor.Acum doua saptamani italienii s-au impus la limita in fata "diavolilor rosii" cu 1-0 .

- In ultimii cinci ani, autoritatile tunisiene au intarit restrictiile de circulatie abuzive si ascunse, ceea ce incalca drepturile omului, a atentionat miercuri Amnesty International, informeaza AFP preluata de Agerpres. Din 2013, Ministerul de Interne al Tunisiei a restrictionat deplasarea…

- Real Madrid, detinatoarea trofeului, si Juventus Torino s-au impus fara probleme, miercuri, in prima etapa a grupelor Ligii Campionilor la fotbal, in timp ce Olympique Lyon a produs surpriza zilei, prin victoria reusita in deplasare cu Manchester City. Real a dispus cu 3-0 de AS Roma, pe ''Santiago…

- Editia 2018/2019 a Ligii Campionilor la fotbal, care va debuta, marti, cu primele meciuri din faza grupelor, da posibilitatea cluburilor sa castige mai multi bani, premiile totale fiind de 1,95 miliarde euro, iar doar pentru participare recompensa este de 15,25 milioane euro, informeaza Agerpres. Victoria…

