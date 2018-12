Un şofer beat a făcut scandal în faţa Spitalului de Psihiatrie Galaţi A doua zi de Craciun, in jurul orei 19.40, politistii Sectiei 5 Politie au fost sesizati cu privire la faptul ca o persoana aflata sub influenta alcoolului a condus autoturismul pe strada Traian si a oprit in fata Spitalului de Psihiatrie, manifestandu-se in mod zgomotos. Politistii sositi la fata locului au constatat ca este vorba despre un barbat de 68 ani, din municipiul Galati, care fiind testat alcoolscopic a prezentat o valoare de 0,94 mg/l alcool pur in aerul expirat. Conducatorului auto i-au fost prelevate mostre biologice, in vederea stabilirii alcoolemiei, politistii intocmind dosar… Citeste articolul mai departe pe monitoruldegalati.ro…

Sursa articol si foto: monitoruldegalati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi soferi fara permis, sau sub influenta bauturilor alcoolice au fost depistati in trafic de politistii IPJ Constanta. Potrivit IPJ Constanta, la data de 19 noiembrie a.c., politistii din cadrul Sectiei 2 Politie au depistat un barbat, in varsta de 32de ani, care a condus un autoturism, pe strada…

- Politistii din Alba au deschis, marti, mai multe dosare penale pentru infractiuni rutiere. Au fost depistate in trafic persoane care conduceau fara permis sau sub influenta alcoolului, punand astfel in pericol siguranta circulatiei. In jurul orei 11.45, politistii Secției 2 Poliție Rurala Vintu de Jos,…

- Polițiștii clujeni au depistat, azi-noapte, un șofer de 20 de ani, care gonea cu mașina prin centrul Clujului cu peste 100 de km/h, în timp ce se afla sub influența alcoolului.”La data de 13 noiembrie a.c., în jurul orei 00:15, polițiștii din cadrul Poliției municipiului…

- Un barbat in varsta de 64 de ani din Italia este cercetat de politistii din Jidvei, dupa ce a condus, sub influenta alcoolului, un autoturism si a refuzat testarea la spital. Potrivit IPJ Alba, duminica, in jurul orei 19.00, politistii Sectiei 6 Poliție Rurala Jidvei, in timp ce actionau pe raza localitatii…

- Vineri, 26 octombrie 2018, in jurul orei 22.50, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Sebes, in timp ce actionau pe raza localitatii Straja, l-au depistat pe un barbat de 37 de ani, din comuna Berghin, in timp ce conducea un moped fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii mopedistului,…

- O femeie din Aiud care conducea un taxi, sub influenta alcoolului, a fost depistata in trafic de Politie. S-a ales cu dosar penal. Potrivit IPJ Alba, joi, in jurul orei 10.00, in timp ce actionau pe strada Ion Creanga din municipiul Aiud, politistii rutieri au oprit, pentru control, un taximetru ce…

- La data de 5 octombrie a.c., ora 11.30, politistii din cadrul Postului de Politie Seimeni au depistat un barbat, in varsta de 51 de ani, din localitatea Pantelimon, judetul Constanta, care a condus un autoturism, pe DJ 223, fiind sub influenta bauturilor alcoolice, informeza IPJ Constanta.Barbatul in…

- Politistii din cadrul Sectiei 1 Rurala Constanta au depistat la data de 2 octombrie a.c., un barbat, in varsta de 25 ani, din localitatea Cumpana, judetul Constanta, care a condus un autoturism, pe raza localitatii Cumpana, avand suspendat dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice. politistii…