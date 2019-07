Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Suceava, mașina condusa de barbatul de 68 de ani a fost oprita pe DJ 178A, in comuna Todirești. Localnicul a prezentat un permis de conducere categoriile B și C eliberat in anul 1971 de Republica Socialista Romania, insa neactualizat.…

- Doua mașini s-au ciocnit frontal la intrarea in satul Nicolaevca, raionul Sangerei. In urma impactului, sase persoane au fost ranite si au fost transportate la spital. Printre victime sunt și doi minori.In urma impactului, una dintre mașini a fost aruncata de pe carosabil.

- In noaptea de sambata spre duminica, poliția din Gherla a facut semn sa opreasca unui șofer. Insa acesta și-a continuat drumul, iar langa liceul Petru Maior, la intersecția strazilor Bobalna cu Liviu Rebreanu, a intrat in coliziune cu un alt autovehicul. Accidentul s-a petrecut in jurul orei 2. Din…

- Un accident rutier produs, duminica dupa-amiaza, pe DN 7, s-a soldat cu moartea unui șofer. Potrivit polițiștilor, acesta a patruns pe contrasens cu autoturismul pe care in conducea și s-a izbit frontal de un TIR. ”Pe DN 7, la km. 248+700, intre Boița și Lazaret, trafic blocat total din cauza... The…

- Un accident de circulatie s-a produs in jurul orei 13 pe strada G. Cosbuc din Ploiesti. Potrivit IJP Prahova, o femeie in varsta de 69 de ani a fost lovita de masina in timp ce traversa prin loc nepermis. La fata locului s-au deplasat echipaje de Politie si un echipaj al Ambulantei Prahova. Cercetarile…

- Circulația autovehiculelor a fost ingreunata marți dimineața pe șoseaua Gherla – Cluj, in zona localitații Iclod, din cauza unui accident rutier. In jurul orei 5.30, un barbat in varsta de 45 de ani din Bistrița, care conducea un autovehicul dinspre Gherla spre Cluj-Napoca, la kilometrul 34+650 a pierdut…

- Un șofer din Alba a fost implicat intr-un accident rutier petrecut duminica seara pe DN7, la Talmaciu II. O persoana a fost ranita. Potrivit IPJ Sibiu, pe DN7, la km 259, Talmaciu II, sensul spre Sibiu, s-a petrecut o coliziune in lanț, pe fondul nepastrarii distanței de siguranța. Un camion condus…

- In ultimele 24 de ore, echipajele SMURD au gestionat 20 de cazuri pentru acordarea asistenței medicale de urgența, iar in doua situații intervenția a fost asigurata de echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Un echipaj cu o autospeciala cu apa și spuma, un echipaj de descarcerare și un echipaj…