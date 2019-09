Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 21 de ani din Arad a fost reținut pe 24 de ore, fiind banuit ca fura placuțe de inmatriculare, le monta pe mașina sa și alimenta astfel cu benzina fara sa plateasca. Polițiștii orașului Pecica, județul Arad, impreuna cu cei ai Secției 1 Vlaicu au identificat un tanar de 21 de ani […] Articolul…

- Un roman a murit și alte șapte sunt raniți, intr-un accident produs duminica seara pe o autostrada din Italia. Printre victime se afla și patru copii. Accidentul a avut loc pe o șosea din Catania. Din primele cercetari, șoferul a pierdut controlul volanului iar mașina s-a izbit de un parapet, relateaza…

- In zorii zilei de 14 iulie, Ioan Petrișor Birtoc – un tanar de doar 21 de ani, nascut la Calinești Oaș (județul Satu Mare) – a fost ucis in Belgia, acolo unde se dusese la munca. Corpul sau neinsuflețit va ajunge in comuna natala in cursul acestei nopți de 19 spre 20 iulie. Mașina care […]

- ACCIDENT…Sirul accidentelor provocate din cauza neadaptarii vitezei si a neatentiei la volan continua in judetul Vaslui. Cel mai recent eveniment rutier, care se putea termina tragic, a avut loc vineri dimineata, in satul Sauca, comuna Laza, dupa ce un sofer in varsta de 32 de ani a incercat sa evite…

- Au aparut imagini video care au surprins momentul impactului nimicitor dintre un tren si un autoturism pe raza comunei Garbau din judetul Cluj soldat cu 2 morti! Pe imagini se vede cum soferul ignora semnele de circulatie si accelereaza pentru a traversa linia ferata. Mecanicul de pe locomotiva trage…

- Mașina cu care Bianca Dragușanu se intorcea azi de la mare a fost oprita la punctul de taxare de la Fetești de polițiștii de la antidrog. Șoferul, un anume Claudiu, a fost descoperit beat și drogat la volan. Bianca Dragușanu n-a gustat momentul și a cautat sa se ascunda. Ea și-a pus o bluza in cap pentru…

- Mașina in care se aflau Bianca Dragușanu și un barbat a fost oprita in trafic de polițiștii antidrog. Șoferul se pare ca ar fi consumat droguri. Mașina a fost percheziționata de polițiști. Tanarul,...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 72A, in localitatea Voinesti, judetul Dambovita, soferul unui autocar de transport persoane care circula pe sensul de mers Targoviste Voinesti a pierdut controlul volanului si a intrat intr un stalp de electricitate,…