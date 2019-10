Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Covasna, in urma recoltarii probelor biologice in vederea stabilirii alcoolemiei a rezultat ca acesta avea, la prima recoltare, o alcoolemie de 2,71 gr/l alcool pur in sange, iar la a doua, o alcoolemie de 2,80 gr/l alcool pur in…

- In perioada 10 octombrie – 8 noiembrie 2019, doi dintre cei mai activi și valoroși tineri muzicieni romani, violonista DIANA JIPA si pianistul STEFAN DONIGA, vor susține un turneu național de promovare a celui mai recent proiect cultural și produs discografic care le aparține, intitulat „Doamnele muzicii…

- Teatrul „Andrei Mureșanu” (TAM) din Sfantu Gheorghe va prezenta astazi, 2 octombrie, spectacolul documentar „Despre oameni și cartofi”, la un festival de teatru de la Piatra Neamț, o reprezentație avand loc maine și la Iași. La Festivalul de Teatru Piatra Neamț, ajuns la cea de-a 31-a ediție, sunt invitate…

- In Piața Centrala a municipiului Sfantu Gheorghe se va organiza cea de-a noua ediție a Targului de Toamna, in perioada 27-29 septembrie. In cadrul sarbatorii de toamna pe tema dovleacului și porumbului, cei interesați sunt așteptați de catre organizatori zilnic, intre orele 11 și 20, la targul tradițional…

- Fara indoiala, cei mai gustoși cozonaci kurtos au putut fi gustați in perioada 13-15 septembrie in cadrul celei de-a 3-a ediții a manifestarii „Kurtoskalacs – Festivalul Deliciilor Dulci”, care s-a desfașurat in centrul municipiului Sfantu Gheorghe. La evenimentul de trei zile și-au vandut și și-au…

- Primaria municipiului Sfantu Gheorghe invita toti elevii si profesorii din oras sa aleaga moduri de transport durabile – mersul pe jos sau pe bicicleta. Saptamana Europeana a Mobilitații are loc in fiecare an in perioada 16-22 septembrie si ofera orașelor și municipiilor posibilitatea de a incerca alternative…

- Liderul Asociatiei Civice pentru Demnitate in Europa (ADEC), Dan Tanasa, a protestat vineri in fata Primariei din Sfantu Gheorghe fata de lipsa de sustinere a autoritatilor locale pentru Scoala de gimnastica ,,Liviu Botos”, care nu dispune de un spatiu de antrenament corespunzator. Dan Tanasa a declarat…