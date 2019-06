Un șofer a rupt un stâlp de electricitate pe DN 14, la Șeica Mare Un șofer a rupt un stalp de electricitate in județul Sibiu, pe DN 14, la Șeica Mare Barbatul, in varsta de 48 de ani a pierdut controlul volanului și a intrat intr-un stalp de beton aflat pe marginea drumului. Din cauza avarierii stalpului, care s-a inclinat foarte mult, și a cablurilor lasate, circulația a fost restricționata pentru autovehiculele cu inalțime mare. In urma impactului șoferul a scapat nevatamat. De altfel, nici autoturismul nu a fost avariat prea mult. Autoritațile au intervenit pentru a asigura stalpul, iar traficul in zona a revenit la normal dupa cateva zeci de minute. Acest… Citeste articolul mai departe pe blajinfo.ro…

Sursa articol si foto: blajinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer a rupt un stalp de electricitate in județul Sibiu, pe Drumul Național 14. Barbatul, in varsta de 48 de ani a pierdut controlul volanului și a intrat intr-un stalp de beton in localitatea Șeica Mare. Din cauza avarierii stalpului, care s-a inclinat foarte mult, și a cablurilor lasate,…

- In zona de sud a judetului Alba, aflata sub cod portocaliu, s-a format o viitura din cauza scurgerilor de pe versanti, care a afectat localitatile Sebesel, Pianu de Sus, Salistea, Rachita si Calnic. Populatia din aceasta zona a fost alertata inclusiv prin intermediul sistemului RoAlert. 'Mai multe…

- Pregatirile pentru vizita Papei Francisc sunt pe ultima suta de metri in Blaj. Autoritatile au amenajat Campia Libertații, au reabilitat drumuri și parcuri, au facut aranjamente florale in culorile papale și au amenajat locuri speciale de parcare la intrarile in oras dinspre Alba Iulia, Targu Mures…

- Atunci cand aprindeți o țigara, tutunul arde și creeaza fum. In fumul de țigara au fost identificate peste 8.000 de substanțe chimice sau „compuși ai fumului”. Autoritațile de sanatate publica au clasificat aproximativ 100 dintre aceste substanțe ca fiind cauze sau potențiale cauze ale bolilor asociate…

- Tara Fagarasului, impartita intre judetele Brasov si Sibiu, este o zona cu un enorm potential turistic, insa prea putin exploatat. Acesta este si motivul pentru care mai multe organizatii si asociatii, alaturi de autoritati si investitori, au decis sa...

- O femeie din Sibiu a fost arestata, la Suceava, in baza unui mandat european emis de autoritațile suedeze, fiind acuzata ca și-ar fi rapit fiica in varsta de 6 ani, din Suedia. Mama și fetiția au fost gasite de polițiști la Manastirea Putna, copila fiind internata intr-un centru de plasament potrivit…

- Autoritatile suedeze au emis in luna martie un mandat european de arestare pe numele Ralucai Iacobet, o femeie originara din Sibiu, pentru ca si-ar fi rapit fetita de 5 ani si ar fi adus-o in...

- Autoritatile suedeze au emis in luna martie un mandat european de arestare pe numele Ralucai Iacobet, o femeie originara din Sibiu, pentru ca si-ar fi rapit fetita de 5 ani si ar fi adus-o in Romania. Femeia a fost prinsa de politistii suceveni in momentul in care se afla intr-o vizita la Manastirea…