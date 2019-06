Stiri pe aceeasi tema

- Politistii aradeni au mobilizat echipaje care cauta, duminica, un sofer care a accidentat mortal un biciclist pe DN 79, iar apoi a fugit de la locul faptei, victima nefiind identificata pentru ca nu avea acte...

- Un șofer in varsta de 49 de ani, din Mitocu Dragomirnei, a fost prins de polițiști, la Iași, dupa ce ieri, in jurul orei 15.00, a provocat un accident pe strada Depoului din Suceava și a disparut de la fața locului. Accidentul s-a soldat cu ranirea unui copil de 10 ani. Minorul se deplasa pe […]

- Doi copii au ajuns in spital in urma unui accident rutier care a avut loc in apropiere de Timișoara. Incidentul s-a petrecut pe fondul neacordarii de prioritate. Vina o poarta un barbat de 43 de ani, care circula pr strada 4, iar la intersecția cu strada 5 nu a acordat prioritate de trecere unei femei…

- Pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej au intervenit luni dimineața, pe o strada din Gherla, la o conducta de gaz fisurata. Incidentul a avut loc in jurul orei 5:45, pe strada Gelu din Gherla, iar pompierii dejeni au intervenit pentru a asigura masuri preventive in zona. Potrivit Inspectoratului…

- A consumat bauturi alcoolice, dupa care a urcat la volan si a accidentat trei masini din curtea unui bloc si vitrina unui magazin. Este isprava unui barbat din sectorul Botanica al Capitalei. Incidentul a avut loc in aceasta dimineata intr-o curte de pe strada Grenoble.

- Accident grav in aceasta dupa-amiaza pe Calea Aradului din Timișoara. Un pieton care trecea strada regulamentar a fost izbit in plin de o mașina, pe trecerea de pietoni din dreptul Facultații de Agronomie. „Un barbat in varsta de 42 de ani a condus un auto pe calea aradul dinspre strada miresei spre…

- Un barbat a fost prins la luna dupa ce a talharit o persoana in plina strada, aproape de miezul nopții, in Timișoara. In varsta de 41 de ani, individul a fost identificat astazi, 8 aprilie, și este cercetat pentru talharie calificata. In seara de 8 martie, in jurul orei 23.30, acesta a atacat pe strada…

- Rafuiala pe strazile Capitalei. Furios pe un sofer care nu i-ar fi cedat trecerea intr-o intersectie, un barbat aflat la volanul unui evacuator, i-a deteriorat portiera. Incidentul produs acum doua zile a fost surprins cu telefonul mobil si plasat pe retelele de socializare.