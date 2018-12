Un șofer a primit o amendă record pentru România Un conducator auto din judetul Vaslui a fost amendat de polițiștii de la rutiera cu o suma record pentru Romania. Numai putin de 10.005 lei este amenda primita de soferul vasluian pentru un cumul de abateri, de la depașirea vitezei, legale cu 80 km/h, și refuzul de a opri la semnale polițiștilor pana la lipsa inspecției tehnice periodice și a pneurilor de iarna. Urmarit de trei echipaje de poliție, tanarul a fost prins in cele din urma și incatușat pe un drum laturalnic din apropiere de Vaslui. El a ramas fara permisul de conducere pentru trei luni iar placuțe de inmatriculare ale masinii i-au… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

