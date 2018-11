Un șofer neatent a provocat un accident rutier, duminica, in urma caruia o adolescenta, in varsta de 17 ani, pasagera intr-un alt autoturism, a ajuns la spital. „In data de 25.11.2018, in jurul orelor 17.30, un tanar in varsta de 25 ani care conducea un autoturism pe str. Axente Baciu din municipiul Brașov, la intersecția cu strada 1 Decembrie 1918 nu a acordat prioritate unui autoturism condus de un barbat de 40 ani, care circula regulamentar dinspre strada Ioan Socec. In urma impactului a rezultat vatamarea corporala a unei minore de 17 ani, pasager in autoturismul care circula regulamentar.…