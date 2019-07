Stiri pe aceeasi tema

- Un minor a decis sa urce la volanul unui autoturism deși nu deținea permis de conducere și se afla sub influența bauturilor alcoolice. Din fericire, oamenii legii l-au identificat in trafic inainte sa poata produce un accident rutier. Adolescentul teribilist s-a ales cu dosar penal. Imaturitatea și-a…

- Criminalul care a ucis cu sange rece un polițist a fost prins dupa aproape 36 de ore. Oamenii legii au intervenit in toiul nopții pentru a-l prinde pe barbatul care se adapostea in casa bunicii unui prieten din Remetea Mare.Deși conform IPJ Timiș barbatul nu a ripostat, intervenția a fost…

- Marcel Lepa, individul care duminica a ucis un polițist in timpul unei misiuni, a fost prins marți dimineața, la doua zile dupa crima. Vom reveni cu detalii.Post-ul BREAKING NEWS: Criminalul polițistului din Timiș a fost prins dupa doua zile. Se ascundea in aceeași casa unde oamenii legii au gasit urme…

- Fugarul Marcel Ionel Lepa, care a impușcat mortal un polițist din județul Timiș, a fost prins marți dimineața de catre oamenii legii, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit unor surse judiciare, fugarul Marcel Ionel Lepa a fost prins, marți dimineața, de catre oamenii legii in localitatea…

- Galateanul Claudiu C. (29 ani) a fost depistat de politistii de frontiera pe DN26, in zona localitatii Frumusita. Verificarile facute in bazele de date au aratat ca el nu a avut niciodata un permis de conducere auto. A incercat sa-i pacaleasca pe politisti aratandu-le un permis auto ucrainean care,…

- Polițiștii clujeni au depistat, marți, un barbat acuzat de sustragerea unui autovehicul dintr-o benzinarie. Barbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar autovehiculul a fost predat proprietarului.”La data de 23 aprilie a.c., in jurul orei 17:40, am fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul…

- Luni, 22 aprilie, politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale – Compartimentul Urmariri au organizat o actiune pe linia depistarii persoanelor urmarite in temeiul legii, in colaborare cu politisti din cadrul Sectiei 13 Politie Segarcea. Oamenii legii au depistat, in ...

- Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Plopșoru, impreuna cu jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Gorj, au prins in flagrant delict, un barbat aflat la pescuit. Individul, in varsta de 47 de ani, din aceași localitate, pescuia ilegal, folosind o barca pneumatica și o plasa monofilament.…