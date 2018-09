Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Alba au depistat peste 700 de conducatori auto care au depașit limita legala de viteza. Fata de patru dintre acestia, complementar sanctiunii, a fost luata masura suspendarii permisului de conducere pentru ca au depașit limita legala cu peste 50 de kilometri/ora. In perioada 6-12 august,…

- Politistii din Alba au depistat, saptamana trecuta, 732 de conducatori auto ce au depașit limita legala de viteza. Fata de 4 dintre acestia, complementar sanctiunii, a fost luata masura suspendarii permisului de conducere pentru ca au depașit limita legala cu peste 50 de kilometri/ora. In perioada…

- La data de 9 august 2018, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Sebes, in timp ce actionau pe DN 67 C, pe raza localitatii Sebesel, au oprit un autoturism ce era condus de un barbat de 46 de ani, din comuna Sugag, cu viteza peste limita legala. Cu ocazia verificarilor efectuate, politistii au constatat…

- Masura a fost anuntata de ministrul Transporturilor, Norbert Hofer de la partidul de extrema dreapta FPO care spune ca soferii vor castiga timp si ca infrastructura a devenit foarte sigura si permite fara probleme aceste viteze. Jurnalistii austrieci au scris ca acesta crestere a limitei de viteza va…

- Actiune pentru prevenirea accidentelor rutiere datorate vitezei excesive sau neadaptate conditiilor de trafic; Politistii din Aiud au actionat, pe DN 1, pe tronsonul Aiud – Miraslau – Decea – Unirea si au depistat 32 de soferi ce nu au respectat regimul legal de viteza. Alti 15 soferi au fost amendati…

- Politistii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale a Poliției Romane au depistat, saptamana trecuta, 71 de persoane care conduceau cu viteze de peste 180 km/h. Cea mai mare viteza inregistrata de radar a fost de 215 km/h, pe autostrada A3. In perioada 16 – 22 iulie, politistii Brigazii Autostrazi si…

- Doua politiste din statul american Georgia au fost suspendate dupa ce s-a aflat ca, in luna aprilie a acestui an, au dat cu banul pentru a vedea daca o retin sau nu pe o tanara de 24 de ani pe care au oprit-o in trafic. Sarah Web a declarat ca depasise cu mult viteza regulamentara […] The post Doua…

- Orange, liderul pieței de comunicații mobile, s-a clasat pe primul loc la viteza medie de internet fix in 2017, depașind RCS&RDS, liderul pieței de comunicații fixe, conform testelor facute de clienții celor doi operatori in Netograf.ro, aplicația gestionata de arbitrul telecom (ANCOM), unde utilizatorii…