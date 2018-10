Stiri pe aceeasi tema

- Noroc cu ghinion maxim pentru un șofer din Suceava, care a oprit brusc mașina sa ia un portofel și un telefon cazute pe jos. El a fost tamponat din spate de un alt autoturism, iar la cercetari, polițiștii i-au facut dosare penale pentru un cumul de infracțiuni. Mai intai, a fost acuzat de insușirea…

- UPDATE „In urma verificarilor s a stabilit cp șoferul de 28 ani implicat in accidentul de pe str. C.D. Gherea, in incercarea de a parasi locul accidentului, a mai avariat 3 autoturisme, iar pe str. Castelului a lovit zidul imobilului cu nr 130. Barbatul nu poseda permis de conducere, iar autoturismul…

- Un baiat de 14 ani a murit, duminica, dupa ce a fost lovit de o masina in timp ce traversa strada printr-un loc nepermis, in comuna Stoina, din județul Gorj. Polițiștii fac cercetari pentru ucidere din culpa, scrie Mediafax.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Poliție Județean Gorj,…

- Un tragic accident a avut loc joi seara, pe DN 17, in zona comunei Ilisesti. Un barbat in varsta de 41 de ani din municipiul Suceava si-a pierdut viața, dupa ce a pierdut controlul autoturismului pe care il conducea si a lovit un cap de pod. In ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de un ...

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe bulevardul Aurel Vlaicu din Constanta, zona Iowemed. Din primele informatii un autoturism a lovit un carucior in care se afla un copil de 8 luni. In urma accidentului micutul a fost grav ranit. La fata locului intervine une chipaj SMURD C.…

- O masina de politie a fost implicata intr-un accident, aseara, in Capitala. Agentii ar fi trecut pe rosu fara sa aiba semnalele acustice si luminoase pornite si au lovit in plin un alt autoturism in care se aflau si trei copii. Din fericire, acestia nu au patit nimic. Politistii, in schimb, au ajuns…

- La Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru a intra in Romania cetațeanul roman Liviu G., in varsta de 22 de ani, domiciliat pe raza județului Suceava. Totul s-a intamplat duminica, 29 iulie, in jurul orei 13.00. Acesta conducea un autovehicul marca Mercedes Benz C 220, inmatriculat…

- Accidentul a avut loc sambata noapte, pe DJ 119 A, pe raza localitatii Costisa, unde un pieton in varsta de 72 de ani a fost acrosat de o autoutilitara al carei sofer a parasit ulterior locul accidentului. Politistii au identificat autoutilitara in afara localitatii Costisa, precum si persoana banuita…