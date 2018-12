Un șofer a distrus trei Ferrari-uri. Mobilizare în Taiwan Taiwanezii se mobilizeaza pentru a ajuta un tanar sofer care a distrus trei Ferrari-uri, dupa ce - epuizat fiind, a adormit la volan - miscati de costul urias al reparatiilor pe care acesta trebuie sa le plateasca, informeaza AFP. Lin Chin-hsiang a adormit la volan in primele ore ale zilei de duminica pe un drum de munte, din apropierea capitalei Taipei, in timp ce livra tamaie templelor. Tanarul, in varsta de 20 de ani, a distrus atat vehiculul de familie pe care-l conducea cat si trei automobile Ferrari parcate de-a lungul drumului, in timp ce proprietarii lor erau plecati la o plimbare… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

