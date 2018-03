Stiri pe aceeasi tema

- Imagini cu o mașina facuta scrum, pe strada Bradișor din Alba Iulia, ne-au fost trimise de un cititor. Se pare ca e vorba despre o incendiere iar locatarii din zona discuta despre o posibila razbunare dupa un divorț. Incidentul s-ar fi produs in noaptea de miercuri spre joi, iar langa autoturism s-ar…

- Un biciclist din orașul rus Penza a fost amendat de poliția rutiera pentru ca a cauzat stricaciuni unei gropi din asfalt.Barbatula intrat cu bicicleta intr-o groapa, in noiembrie 2017, ajungand astfel la spital cu mai multe rani, iar bicicleta lui fiind avariata, scrie Digi24.ro.

- Un barbat a fost retinut, dupa ce un sofer a semnalat ca a fost sicanat in trafic de un alt autoturism, in sectorul 2 din Bucuresti, ulterior, unul dintre ocupantii vehiculului tragand cu o arma in directia sa, transmite News.ro . UPDATE 1: Unul dintre barbatii suspectati ca au tras cateva focuri de…

- Politistii rutieri cerceteaza trei persoane care au condus ieri autovehicule pe drumurile publice desi nu detin permise de conducere. Una dintre ele a fost implicata in producerea unui accident de circulatie pe raza municipiului Baia Mare. Ieri, 12 martie, un tanar de 18 ani din Baia Mare s-a prezentat…

- Un tanar din Telciu a fost reținut pentru 24 de ore și risca sa ajunga dupa gratii dupa ce a accidentat cu mașina un tanar din Mititei, care circula pe marginea șoselei, și a parasit locul accidentului. Incidentul s-a petrecut, luni, pe raza localitații Salva. Polițiștii au descoperit ca telceanul a…

- Samuel Roceanu, unul dintre tinerii care au aruncat barbatul dintr-o masina, barbat ce ulterior a decedat, va fi cercetat in libertate pentru lasarea fara ajutor a unei persoane aflate in dificultate. Infractiunea se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an de inchisoare sau amenda, scrie jurnaluldearges.ro.…

- Unul dintre tinerii care au aruncat un barbat dintr-o masina, pe o strada din Pitesti, va fi cercetat în libertate pentru lasarea fara ajutor a unei persoane aflate în dificultate.

- A furat o masina, a tamponat-o si a ajuns la spital cu fracturi. Acum insa, risca sa se aleaga cu un dosar penal, pentru ca ar fi comis o infractiune. Este cazul unui barbat, in varsta de 30 de ani, din raionul Briceni.Incidentul a avut loc in dupa-amiaza zilei de ieri.

- Un taximetrist a avut ghinionul de a i se fura mașina. Incidentul a avut loc pe 4 martie, in jurul orei 10:30, in apropiere de satul Peresecina, relateaza Noi.md. Potrivit oamenilor legii, taxiul se deplasa neadecvat și, de aceea, ei au decis sa-l stopeze. La volanul mașinii se afla o femeie de 31 de…

- Incidentul a avut loc duminica seara, intr-o intersectie din orasul Arad. Intr-un filmulet postat pe Facebook se poate observa cum dintr-o masina a unei firme de pompe funebre din oras cade pe asfalt un sicriu care are capacul pus si in care se afla o persoana decedata. Angajatii firmei isi dau seama…

- Un caz incredibil a avut loc la Arad. Un sicriu in care se afla o persoana decedata a cazut din dricul in care se afla pe sosea. Soferul care a observat incidentul a oprit masina si a coborat pentru a recupera pasagerul de pe sosea. Incidentul a fost observat de persoanele care se aflau in statia peco…

- Incidentul a avut loc in jurul pranzului in sectorul 2 al Bucurestiului. Șoferul mașinii a reușit sa iasa la timp din autoturism fara sa fie ranit și a sunat de la 112. Pompierii s-au mobilizat de urgența și in scurt timp au stins mașina, iar mai apoi autoturismul a fost indepartat de pe carosabil.…

- O fetita de sapte ani a fost lovita in plin de o masina in timp ce traversa strada. Incidentul s-a produs in satul Curesnita Veche, raionul Soroca. Copila se intorcea de la scoala din localitatea vecina.

- Potrivit reprezentanților IPJ Timiș, polițiștii au fost sesizați, in noaptea de sambata spre duminica, ca un șofer s-a urcat cu mașina pe rondoul din sensul giratoriu Maraști. Ajunși la fața locului, ei nu l-au mai gasit pe șofer, insa acesta are 24 de ore timp sa se prezinte la Poliție pentru…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Timis, un grav accident rutier a avut loc, vineri seara, pe DJ 592, dupa ce doua masini s-au izbit puternic, intre orasele Buzias si Lugoj. „ISU Timis intervine la un accident rutier, intre 2 autoturisme, pe DJ592,…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Timis, un grav accident rutier a avut loc, vineri seara, pe DJ 592, dupa ce doua masini s-au izbit puternic, intre orasele Buzias si Lugoj. „ISU Timis intervine la un accident rutier, intre 2 autoturisme, pe DJ592,…

- Un barbat angajat al Jandarmeriei din Resita a fost ranit joi seara in urma unui accident la Lugoj. Conform jurnalistilor de la Lugoj Info.ro , barbatul a fost ranit in urma unui accident pe soseaua de centura a municipiului de pe Timis. Deocamdata nu este inca clar cine a condus autoturismul in care…

- Varga Adalbert, deținutul care a evadat joi (8 februarie) din Tribunalul Satu Mare, risca chiar și trei ani de detenție in plus pentru fapta sa. „In legatura cu fapta savarsita, administratia Penitenciarului Satu Mare a informat judecatorul de supraveghere a privarii de libertate, fiind sesizat si Parchetul…

- Comandantul adjunct al Trupelor de Carabinieri al MAI a fost retinut pentru coruptie. Potrivit Procuraturii Anticoruptie, comandantul a primit de la un subaltern 150 de euro pentru a-i acorda concediu pe un termen de 5 zile.

- Un barbat din Comrat a ajuns la spital cu fractura deschisa la picioare dupa ce a fost lovit de un microbuz. Incidentul a avut loc ieri, informeaza gagauzinfo.md. Potrivit informatiilor, la volanul vehiculului se afla un barbat in varsta de 30 de ani.

- Fiecare proprietar de mașina care este parcata ilegal zilele acestea, in Pipera, va fi amendat de catre lucratori de la Poliția Locala sector 2. Acțiunea polițiștilor vine dupa ce, ieri, proprietarea unui autoturism de culoare roșie a reușit performanța de a bloca șase tramvaie. „Cazul de ieri este…

- Politistii brașoveni fac cercetari, pentru a identifica un conducator auto care a lovit cu masina o fetita de 9 ani si pe bunica acesteia, in timp ce traversau regulamentar Bulevardul Grivitei. Incidentul a avut loc duminica, in jurul orelor 9.15, cand cele doua victime au fost lovite de o mașina in…

- Tramvaiele care circula pe linia 36, 16 au fost astazi blocate 30 de minute dupa ce o șoferița a parcat prea aproape de șina. Incidentul s-a intamplat aproape de capatul Pipera, mai exact pe bulevardul Dimitrie Pompeiu. Ca mașina ei sa nu ocupe prea mult din șosea, o șoferița o decis sa parcheze aproape…

- In Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni s-a prezentat un cetatean roman pentru efectuarea formalitatilor necesare de trecerii frontierei pentru a intra in Romania. Tanarul in varsta de 25 de ani, conducea un autoturism marca BMW X5, inmatriculat in Republica Moldova.

- Inca un caz de violența in școala a ieșit la iveala. Un baiat de clasa a VIII-a din județul Timiș a fost batut cu pumnii de tatal unui coleg, chiar in sala de clasa. Incidentul a avut loc la școala din Sanmihaiu Roman.

- Procuratura a expediat in judecata cauza penala de invinuire a unui avocat, retinut la finele anului trecut pentru accidentarea a patru persoane care traversau regulamentar carosabilul si parasirea locului accidentului rutier. Incidentul a avut loc in seara zilei de 18 decembrie 2017, cind inculpatul,…

- Un sofer a ramas cu masina in mijlocul drumului dupa ce doua dintre roti s-au desprins. Incidentul a avut loc in Capitala pe Calea Grivitei, luni dupa-amiaza, cand traficul era aglomerat.

- Doua persoane, soț și soție, aflate intr-un autoturism ieri seara, au scapat ca prin urechile acului de moarte, dupa ce au plonjat intr-un rau, de la cațiva metri buni inalțime. Incidentul a avut loc la intrarea in Reșița, pe DJ 582, in jurul orei 16.00, conform expressdebanat.ro. Mașina era condusa…

- Un autoturism de lux care valoreaza aproape o avere a disparut in urma cu cateva nopți de pe o strada din Lugoj. Mașina, unica in oraș, un Maserati Ghibli, a disparut din fața casei proprietarului, un om de afaceri din Lugoj, potrivit banatulazi.ro ”Practic a fost furata in trei minute. Cu siguranța este…

- Soarta crunta pentru un pieton ucis intr-un accident in Moisei, județul Maramureș. Barbatul a fost spulberat o mașina scapata de sub control de un șofer care circula cu viteza. Incidentul șocant a fost surprins de camerele de supraveghere. Va avertizam! Imaginile au un puternic impact emoțional! Accidentul…

- Jucatoarea frantuzoaica Alize Cornet (42 WTA) risca grave sanctiuni dupa ce a lipsit intentionat de la 3 controale antidoping inopinate. Anuntul a fost facut azi de Federatia Franceza de Tenis, iar o prima decizie a fost stabilita deja: Cornet nu a fost inclusa in echipa de Fed Cup a Frantei pentru…

- Trei jihadiste franceze sunt in detentie in Irak pentru aderare la gruparea jihadista Stat Islamic si isi asteapta procesul judiciar in aceasta tara unde risca pedeapsa capitala, a anuntat marti o sursa apropiata acestui dosar, citata de AFP. Cele trei femei au fost capturate dupa caderea orasului…

- Inspectoratul Național de Patrulare este in cautarea șoferului, care a fost surprins de o camera de bord cum duce un brad intr-o ambulanța. Mașina a trecut la culoarea roșie a semaforului, deși girofarul nu funcționa.

- Deputata PSD Oana Florea, sefa Comisiei „Alegeri 2009“, a anuntat ca va depune un proiect de lege prin care persoanele care nu se prezinta la audierile comisiilor speciale din Parlament risca o pedeapsa cu inchisoarea de pana la 3 luni si pedeapsa complementare de a nu mai putea ocupa o functie publica…

- Soferul unui SUV Volkswagen a intrat cu masina pe partia de schi de la Baisoara, judetul Cluj. El a explicat oamenilor revoltati ca a intrat pe un drum si, din greseala, a ajuns pe partia de schi.

- Un elev din Ineu, judetul Arad a aruncat catedra in aer cu o petarda de mare putere. Panica s-a instaurat in scoala, iar inspectoratul a demarat o ancheta. Incidentul a avut loc vineri, iar Comisia de Disciplina va stabili care sunt sanctiunile aplicabile copiilor care s-au jucat cu petarda!

- Un lider al PSD si-a gasit in aceasta dimineata masina persoanla vandalizata. Pe autoturism au fost scrie cu vopsea rosie literele C+R. Incidentul a fost semnalat la Politie care face acum cercetari.

- Un șofer a intrat cu mașina în benzinria Lukoil, de pe DN 1 E60. Incidentul s-a produs vineri dimineața, iar din primele informații șoferul ar fi facut infarct. Foto: Info Trafic jud. Cluj

- Incidentul a avut loc la punctul de trecere vamal Albița marți, aproximativ la ora 23.00. Un deținator al cetațeniei moldo-romane, in virsta de 25 de ani, a prezentat o mașina cu numere de inregistrare franceze, pentru formalitațile vamale. Pe parcursul monitorizarii, polițiștii de frontiera romani…

- Alerta intr-un oras din Timis, dupa un incendiu care a izbucnit la anexa a locuintei. Incidentul a avut loc in urma cu foarte putin timp, pe strada Cluj din Sannicolau Mare. UPDATE In momentul sosirii echipajelor, incendiul era in toi si cuprinsese aproximativ 100 de metri patrati ai anexei, extinzandu-se…

- Politia s-a sesizat din oficiu si a deschis un dosar de cercetare penala dupa ce un medic de la Spitalul Baicoi a refuzat internarea unei paciente si a rupt fisa de internare a acesteia. In aceasta cauza, dupa cum informeaza IPJ Prahova, se fac cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii prevazute…

- Accident teribil duminica seara in Timis! Un tanar a form omorat de elicea motorului unei parapante. Un tanar de 35 de ani a murit in Timis dupa ce a fost lovit de elicea unei parapante cu motor. Incidentul a avut loc pe aerodromul din localitatea Gelu. Tanarul s-ar fi apropiat prea tare de aparatul…

- Cu peste zece ani in urma, o mașina de mare tonaj a spulberat un grup de pietoni care așteptau, pe trotuar, sa traverseze o importanta artera din Timișoara. Incidentul a avut loc la intersecția strazilor Liege, Liniștei și Calea Aradului. Potrivit unor martori care se aflau la fața locului, șoferul…

- In cererea de arestare preventiva a lui Mihai Lucan, acuzat de delapidarea cu peste un milion de euro a Institutului Clinic de Transplant si Urologie Cluj, DIICOT vorbeste despre incercarea de blocare a anchetei, sustragerea unor bani si bijuterii, modalitatile de „capusare” a ICUTR si despre pedeapsa…

- Finalul de an il gaseste pe Cristiano Ronaldo in atentia autoritatilor spaniole, in procesul in care castigatorul Balonului de Aur e acuzat ca ar fi fraudat statul spaniol cu aproape 15 milioane de euro.

- Cetateanul roman judecat in Germania pentru uciderea unei tinere in varsta de 27 de ani in anul 2016 a fost condamnat la inchisoare pe viata de o instanta germana, iar procurorii austrieci solicita aceeasi pedeapsa pentru o fapta similara comisa de acelasi individ in 2014.

- O masina a intrat in pietoni, joi, intr-o zona aglomerata din Melbourne, anunta presa internationala. Incidentul s-a soldat cu cel putin 15 raniti. Autoritatile australiene nu au anuntat, deocamdata, daca este vorba despre un accident sau un atac terorist.

- Incidentul s-a petrecut miercuri dimineața, in jurul orei 9. Barbatul cunoscut cu probleme psihice, in varsta de 43 de ani, a observat un BMW ce staționa cu motorul pornit in fața unui imobil. A vazut ca nu este nimeni la volan și a sarit in mașina, iar apoi a plecat. Nu a observat insa ca…

- In preajma sarbatorilor multe persoane sunt dispuse sa dea orice pentru a avea in Ajun un porc. Asa au aparut zeci de anunturi in care oamenii dau la schimb cazane de tuica, televizoare, telefoane, ambreiaj de masina, cereale, porumb, grau, cartofi, orz, baloti de lucerna, fan, materiale de constructii.…