- Ne mai miram ca nu gasim locuri de parcare. Sunt 2.992 de locuri ocupate de mașini abandonate de proprietari pe domeniul public. Datele reies in urma calculelor facute de reporterii Libertatea pe baza raspunsurilor primite de la Direcțiile de Poliție Locala de la toate cele 6 sectoare din București.…

- Un accident rutier s-a petrecut sambata seara, in jurul orei 18:20, in centrul localitații Șugag. Șoferul unui autoturism marca BMW a pierdut controlul volanului și s-a izbit de alte autoturisme ce erau parcate in afara drumului. In accident au fost implicate un autoturism marca BMW, un Renault, un…

- Accident cu trei mașini in Capitala, duminica dimineața. Un șofer s-a urcat baut la volan și a lovit doua mașini. Reprezentantii Brigazii Rutiere a Capitalei au anuntat, duminica dimineata, ca a avut loc un accident rutier pe Splaiul Independentei, in zona Casei Radio, in eveniment fiind implicate…

- Un accident rutier a avut loc, vineri dupa-amiaza, in Sectorul 1 al Capitalei, dupa ce un taximetru nu a acordat prioritate unei autospeciale a Brigazii Rutiere, care avea girofarul pornit. Cei doi agenti de politie aflati in masina au fost raniti usor, fiind transportati la spital.

- "Pentru a nu exista dubii, am primit si pot prezenta public - și pe aceasta cale va afla și doamna Firea – fotografii a peste 200 de mașini care presteaza ilegal serviciul de taxi și care se afla pe lista primariei cu autorizații expirate. Pentru toate aceste mașini exista sesizari catre Poliția…

- Fostul Ministru al Afacerilor Interne, Alexei Roibu a fost implicat astazi intr-un accident rutier in sectorul Botanica al Capitalei si a avut nevoie de ingrijiri medicale. In urma impactului o masina a fost facuta zob, iar automobilul fostului ministru a fost grav avariata.

- Accidentul a avut loc in jurul orei 02.30, pe Podul Timpuri Noi, dupa ce o masina a Jandarmeriei in care se aflau patru jandarmi a fost lovita de un atoturism. In urma impactului, au fost raniti toti cei patru jandarmi si soferul autoturismului, unul dintre jandarmi fiind in stare mai grava.…

- Un barbat de 43 de ani din Chișinau a fost reținut de oamenii legii dupa ce a spart doua automobile de model „Toyota” si „Audi A6”, parcate pe strada M. Sadoveanu si bd. Mircea cel Batran din sectorul Ciocana al capitalei. Individul a furat din automobile bani și bunuri in valoare de 30 de mii de lei.…

- Marti dimineata, in zona Fizicienilor, s-a produs un accident rutier, doua persoane fiind ranite usor, conform Brigazii Rutiere a Capitalei. In accident au fost implicate doua masini, cauza fiind, cel mai probabil, spun politistii, neacordarea de prioritate. Unul dintre autoturisme a ricosat intr-un…

- Accidentul din Capitala in care au fost implicate sapte autovehicule ar fi fost provocat de catre soferul unei masini a Jandarmeriei, care era baut, arata primele verificari ale Brigazii Rutiere a Capitalei. Reprezentanti ai Brigazii Rutiere au declarat ca primele verificari arata ca accidentul s-a…

- Doua masini au fost facute scrum, dupa ce au fost cuprinse de flacari pe o strada din sectorul Botanica al capitalei. Doua echipaje de pompieri au intervenit pentru a stinge incendiul, scrie protv.md Potrivit pompierilor, incendiul a izbucnit in jurul orei 4:00. Un Mercedes si o Toyota…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a rabufnit luni, intr-o conferința de presa organizata cu ocazia comandamentului de iarna situația din București, spunand ca multe mașini cumparate la mana a doua ajung pe strazi, iar din aceste motive apar incidente cu blocaje in trafic."Traim…

- Doua masini s-au tamponat grav in aceasta seara la intersectia strazilor Nicolae Milescu Spataru si Vadul lui Voda din sectorul Ciocana al Capitalei. In urma impactului ambele masini au fost grav avariate.

- Capitala va avea, anul acesta, masini pentru topit zapada si mai multe freze pentru indepartarea zapezii si a ghetii de pe trotuare, a anuntat primarul Capitalei, Gabriela Firea, la inceputul sedintei de Consiliul General. Firea a amintit ca au fost platite in avans gazele necesare incalzirii termice…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan vrea modificarea prevederilor ordinului privind verificarea celor care conduc masinile MAI, astfel incat sa fie inasprita testarea psihologica si a cunostintelor tehnice pentru soferii care fac acest lucru in mod curent si sa existe „o oarecare relaxare” pentru cei care…

- „Boghiul din fata al tramvaiului care circula pe linia 10 si se deplasa catre Eroii Revolutiei a sarit de pe sine. La fata locului a fost mobilizata o echipa, care a repus tramvaiul pe sine. De asemenea, o Comisie a fost instituita pentru a verifica toate datele ce tin de acest eveniment", a spus…

- Soferul autocarului Jandarmeriei care a fost filmat in timp ce mergea cu viteza pe linia tramvaiului 41 pe bulevardul Averescu din Capitala a fost amendat cu 1.450 de lei, iar permisul i-a fost suspendat pentru 30 de zile.Bridaga Rutiera a Capitalei a anuntat, luni, ca soferul autocarului…

- Bucureștean cu permisul suspendat, prins de trei ori baut la volan. Din ce in ce mai mulți șoferi aleg sa urce la volan, dupa ce conuma bauturi alcoolice. Pe distanțe lungi sau scurte, aceștia nu se gandesc la consecințe, care – inevitabil – in unele cazuri nu intarzie sa apara. De exemplu, weekend-ul…

- UPDATE: Soferul a fost arestat de politisti. Barbatul este acuzat de ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului. Barbatul, in varsta de 40 de ani, a fost prezentat in fata magistratilor cu propunere de arestare preventiva. Citeste si ANCHETA la…

- Un accident rutier a avut loc, marti seara, pe strada Baicului din Bucuresti, dupa ce o soferita nu a acordat prioritate si a fost izbita de un sofer care circula regulamentar. In urma impactului, masina tinerei a luat foc, iar aceasta a decedat. Pasagerul din dreapta, o fata de 18 ani, este in stare…

- Un accident rutier grav s-a produs, marti seara, in Capitala, fiind urmat de un incendiu in care au ars trei masini. O femeie si-a pierdut viata, iar o tanara de 18 ani a fost grav ranita. Accidentul rutier, urmat de incendiu, a avut loc pe strada Baicului din zona Obor din sectorul 2 al Capitalei.

- Consecintele codului galben de vant se observa deja in Capitala. O masina a fost distrusa dupa ce un copac a cazut peste aceasta. Incidentul a avut loc in sectorul Rascani al Capitalei.Parbrizul a fost spart, iar o parte din tulpina arborelui a ajuns in salonul automobilului.

- Spitalul Alexandru Obregia a fost parțial evacuat, dupa ce un arbore a lovit o aripa a spitalului. La fata locului au revenit miercuri pompierii si muncitori de la ADP Sector 4 pentru a remedia situatia. Bolnavii vor ramane in alte saloane pana cand partea din spital afectata va fi reparata.…

- 54 de copaci doborâți de vântul puternic au cazut pe 41 de autoturisme în Capitala, au anunțat, marți, oficiali ai Inspectoratului pentru Situații de Urgența București - Ilfov. De asemenea, se desfașoara trei intervenții pentru un panou publicitar smuls de vânt, precum…

- Potrivit primelor informatii, cel puțin 6 mașini sunt implicate in accidentul care a avut loc pe drumul ce leaga Capitala de Otopeni. In urma impactului, mai multe peroane au fost ranite. Revenim cu informatii.

- Un copac a cazut pe un taxi aflat in mișcare, pe bulevardul Bd Dinicu Golescu nr 37, pe sensul de mers catre Gara Basarab din Capitala, anunța Brigada Rutiera a Capitalei. Vantul puternic a inceput sa faca pagube in București unde, in urma cu puțin timp, un copac s-a prabușit pe un taxi care se deplasa…

- Pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgența București-Ilfov au intervenit, marți, in mai multe zone din Capitala și din Ilfov, pentru remedierea problemelor aparute din cauza vantului puternic și a precipitațiilor. UPDATE: Un copac a cazut pe firele de electricitate și pe un autoturism aflat…

- Un accident grav a avut loc pe strada Alba Iulia din sectorul Buiucani al Capitalei.Doua masini s-au lovit violent. In urma impactului, acestea au fost avariate. In zona s-a creat ambuteiaj.Toate circumstantele producerii accidentului urmeaza a fi stabilite.

- Soferul unui autoturism care se deplasa pe Bd. Aviatorilor, pe sensul de mers spre Piata Charles de Gaulle, a pierdut controlul directiei de deplasare si a colizionat cu un stalp de iluminat. In cadere, stalpul a angrenat si un al doilea stalp aflat pe celalalt sens de mers, de care era ancorat…

- Patru persoane au fost ranite intr-un accident produs, luni, pe strada Ceahlau, din cartierul Crangasi, din Capitala. O autobasculanta a lovit trei masini, iar apoi s-a oprit la limita, in fata unei farmacii. Potrivit primelor informații furnizate de autoritați, trei pietoni si un taximetrist au fost…

- Doi copii, de 11 si 15 ani, au fost raniti, sambata, pe Bulevardul Iuliu Maniu, potrivit Brigazii Rutiere a Capitalei. "Conducatorul unui autoturism care se deplasa pe Bd Iuliu Maniu, dinspre str. Apusului catre Autostrada, a surprins si accidentat doua persoane care se pare ca s-ar fi angajat…

- Trafic s-a desfasurat cu dificultate, vineri dimineata, în apropierea Garii de Nord din Capitala. Masinile sunt nevoite sa circule cu viteza redusa dupa ce o conducta cu apa calda s-a spart. Zona este acoperita de un abur dens. "În acest moment, se circula îngreunat…