- Un sociolog din Qatar, Abd Al-Aziz Al-Khazraj Al-Ansari, prezinta, într-un videoclip publicat în 29 martie pe canalul YouTube Al-Mojtama, cum trebuie sa-și bata un barbat nevasta potrivit normelor islamice, scrie site-ul memri.org. Acesta spune ca nevasta nu trebuie batuta frecvent,…

- “Aceasta piesa a urmat dupa megahitul intitulat “Be Mine”. E o combinatie de rock si dance, cu sunete organice si electronice. Dorinta noastra a fost de a reda energia unei piese de club, dar in acelasi timp de a pastra sufletul muzicii rock. Adevarul e ca am creat-o in modul in care obisnuiam sa facem…

- Potrivit specialistilor in horticultura, cheia de bolta a productiei de legume, atat in ceea ce priveste calitatea, cat si cantitatea, sta in modul cum sunt produse si transplantate rasadurile. Explica totul pe indelete inginerul Adrian Coman.

In centrul istoric, langa biserica reformata cu turn, se afla cel mai valoros edificiu de arhitectura medievala civila din Turda care gazduiește astazi Muzeul de Istorie.

- Expertul politic Igor Botan considera ca nu este o idee buna ca Blocul ACUM sa nu-si ridice mandatele de deputat, dupa ce liderul Miscarii Populare Antimafie, Sergiu Mocanu, a venit cu propunerea respectiva printr-un apel public.

- Potrivit unui raport inaintat primarului Felix Borcean de directorul Poliției Locale Caransebes, Florin Bojin, „in perioada 15.11.2018-31.01.2019 au fost identificate 110 mașini abandonate pe domeniul public, fapt care contravine legislației, dar creeaza și un aspect inestetic pe strazile…

- Nicolae Robu a preferat sa critice propunerile bugetare pe anul 2019 de la distanța, in loc sa fie prezent, la fel cum au facut alți primari de municipii, la Guvern, pentru a-și exprima nemulțumirile. Robu a precizat, astazi, in cadrul conferinței de presa de la Primaria Timișoara, ca nu a putut ajunge…

- Deputatul ALDE Andrei Gerea sustine ca Dacian Ciolos a avut dificultati in a explica relatiile cu fosta Securitate si considera ca acesta este conectat si la alte structuri, relateaza News.ro.Gerea a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Constanta, ca nu crede ca Dacian…