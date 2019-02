Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana va anunta miercuri ca a decis sa blocheze proiectul de fuziune intre activitatile feroviare ale grupului Alstom si cele ale grupului german Siemens, a declarat marti pentru DPA o sursa din apropierea acestui dosar.Fuziunea dintre Alstom si Siemens ar da nastere unui gigant…

- Austria taie alocatiile copiilor de imigranti. Legislativul a votat o lege care ajusteaza alocatia copiilor la media nationala a tarii de domiciliu si nu la media tarii de rezidenta a parintilor.Comisia Europeana a notificat oficial Austria ca se deschide procedura de infrigement pentru aceasta…

- Dacia a inregistrat in 2018 cea mai buna performanta comerciala din istoria sa cu vanzari, totale pe piata interna si internationala care s-au cifrat la 700.798 unitati, in crestere cu 7% fata de nivelul atins in anul precedent, a anunțat, vineri, constructorul auto. "Marca românească şi-a…

- Guvernul Germaniei analizeaza posibilitatea de a exclude compania chineza Huawei de la accesul la retelele de ultima generatie 5G, din motive de securitate nationala, scrie Wall Street Journal. Germania ar urma,...

- „Interventiile distorsionate si inadecvate pe piata gazelor naturale pot pot pune in pericol investitiile si pot amana dezvoltarea productiei de gaze din zacamintele offshore din Marea Neagra“, arata Comisia Europeana, potrivit Agerpres.

- Cinci vrabii uriase pazesc una din intrarile principale in piata de Craciun din orasul Ulm, in sudul Germaniei, in efortul autoritatilor de a preveni un eventual atac terorist, relateaza miercuri dpa. Vrabiile gigant au fost construite fiecare din circa doua tone de beton, astfel incat…

- Tesla a efectuat in aceasta perioada o serie de schimbari in configuratoarele online pentru Model S și Model X. Pe piața europeana, principala noutate este reprezentata de creșterea prețurilor versiunilor de baza ale celor doua modele cu 1.500 de euro. Astfel, pe piața din Germania, Model S 75D poate…