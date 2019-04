Stiri pe aceeasi tema

- Nigel Adams, subsecretar de stat parlamentar pentru Tara Galilor, si-a motivat demisia afirmand ca premierul a facut o "grava greseala" intinzandu-i mana liderului laburist "marxist" in speranta de a gasi o solutie de consens cu privire la Brexit, inaintea summitului Uniunii Europene din 10 aprilie.Theresa…

- Premierul britanic Theresa May a cerut UE sa permita Regatului Unit sa extinda termenul retragerii pana la 30 iunie, subiect care se asteapta sa fie discutat de liderii UE la summitul de joi. Decizia trebuie adoptata in unanimitate de cele 27 de state membre ale UE."O amanare are sens daca…

- Cand multi credeau, ca nu se poate mai rau, Brexit-ul s-a adancit in haos. Presedintele Camerei Comunelor a anuntat ca nu va permite premierului sa supuna votului pentru a treia oara acordul respins vehement de alesi, in 2 randuri. Membrii guvernului, au vorbit despre o “criza constitutionala”, in…

- Cu o luna înainte de Brexit, Regatul Unit risca o ieșire fara acord, deoarece deputații au respins masiv, în ianuarie, textul negociat cu greu între d-na May și UE, relateaza Le Soir citat de Rador.Primarul Londrei i-a cerut premierului Theresa May sa amâne Brexitul, programat…

- Premierul britanic Theresa May spera ca va convinge Camera Comunelor, marti, sa ii ofere o amanare de doua saptamani pentru a incerca sa obtina modificari privind solutia de rezerva din acordul Brexitului, in ciuda faptului ca negociatorul-sef al Uniunii Europene, Michel

- Mana dreapta a Theresei May, David Lidington, a apreciat joi ca declaratiile de miercuri ale lui Donald Tusk cu privire la ”locul special in infern” care-i asteapta pe sustinatorii Brexitului nu reprezinta cea mai buna diplomatie posibila, relateaza Reuters.”I-as transmite ca asta nu tine…

- Parlamentarii britanici au votat marti impotriva unei propuneri care viza sa asigure legislativului mai mult control asupra Brexitului deschizand calea pentru ca acesta sa poata lua in considerare alternative la acordul Theresei May cu Uniunea Europeana, relateaza Reuters. Respingerea amendamentului…

- Uniunea Europeana are un mesaj pentru premierul britanic Theresa May in contextul in care ea incearca sa ajunga la o cale de iesire din impasul Brexitului: planul de rezerva pentru frontiera irlandeza poate fi ajustat dar va trebui inclus in orice acord de divort, relateaza luni Reuters intr-o ampla…