Voucherele de vacanta date bugetarilor cresc preturile pe litoral

Sistemul voucherelor de vacanta ar trebui imbunatatit prin folosirea lor in extrasezon si in anumite regiuni ale tarii, intrucat utilizarea lor doar in lunile iulie si august, pe litoral, duce la scumpiri si la scaderea numarului de turisti straini, sustin reprezentantii… [citeste mai departe]