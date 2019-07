Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Cluj-Napoca vrea sa faca zece parcuri care vor avea in total 110 hectare. Amenajarea acestora va costa, in total, intre 90 și 100 milioane de euro, a declarat primarul Emil Boc. Circa 40 milioane de euro ar putea veni din fonduri europene. O parte sunt spații verzi noi, altele presupun amenajarea…

- Presedintele organizatiei municipale a PSD Brasov, Lucian Patrascu, solicita administratiei locale a orasului sa deruleze, in urmatorii ani, o campanie de plantat copaci si de amenajare de spatii verzi, in conditiile in care acesta "ocupa un rusinos loc 3 la capitolul poluare", informeaza agerpres.ro."Prin…

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta a atribuit, prin procedura simplificata, contractul de achizitie "Servicii de intretinere spatii verzi si parcurildquo; societatii Carmarandy SRL. Valoarea contractului atribuit este de 427.318,8 lei. Activitatea de amenajare si intretinere…

- Va fi practic „un oras in oras„: in acelasi perimetru, pe o suprafata de 10 ha se va dezvolta un cartier nou care va oferi iesenilor toate functiunile de care au nevoie zilnic: locuinte, birouri, supermarket, magazine, restaurante, spatii verzi vaste (4,9 ha), un cartier pentru pietoni unde nu vor…

- Stocul modern de spatii de birouri a atins, in primul trimestru din 2019, borna de 3 milioane metri patrati, dintre care 51% se afla in proiecte de clasa A, arata o analiza a companiei de consultanta imobiliara CBRE. In perioada mentionata, au fost...

- Vom crea o noua comunitate urbana prin reconversia unui fost sit industrial, care va sustine conceptul de cartier ecologic si va oferi posibilitati de expansiune firmelor nationale si locale. Avand in vedere modelul de dezvoltare a oraselor din perioada comunista, consideram ca acest model de regenerare…

- Un numar de 51 de proiecte de mediu vor fi sprijinite financiar cu suma de 700.000 de lei, de catre Mol Romania si Fundatia pentru Parteneriat in cadrul editiei a 14-a a programului 'Spatii verzi', se arata intr-un comunicat de presa al companiei, transmis joi AGERPRES. Potrivit…

- In ultimul timp colectarea selectiva este un subiect des abordat. Nu este un simplu moft, ci o necesitate, care ajuta la protejarea mediului și la pastrarea curațeniei, atat in zonele urbane, cat și in natura. Practicata la nivel mondial, procesul de colectare selectiva ne-ar putea oferi un mediu inconjurator…