Andreea are 36 de ani și este la prima sarcina. Varsta la care a ajuns o sperie puțin, pentru ca a auzit și a citit despre multe cazuri in care problemele au aparut la viitoare mamici trecute de 35 de ani. Pentru a fi sigura ca totul va fi bine, ea a facut pana acum tot ce i-a indicat medicul ginecolog. Dar multe femei din Romania nu sunt atat de conștiente de pericolele ce pot aparea in timpul sarcinii. Mai mult, in zonele defavorizate din mediul rural sunt mii de viitoare mame care nu se duc deloc la control, fie pentru ca nu au un cabinet in localitate sau macar in apropiere, fie din lipsa…