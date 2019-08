Un sistem de iluminat stradal ''prietenos cu liliecii'', instalat pe un drum din Marea Britanie

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a discutat luni despre Brexit si Iran cu consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, John Bolton, aflat in vizita la Londra, si apoi a avut o convorbire telefonica cu presedintele american Donald Trump, relateaza AFP potrivit Agerpres. Marea Britanie…

- Un cercetator de la Universitatea Cambridge din Marea Britanie a avertizat ca ''descompunerea'' calotei glaciare din Groenlanda risca sa conduca la cresterea nivelului marilor si oceanelor si ameninta asezarile costiere ale lumii. Peter Wadhams, profesor de fizica oceanelor şi directorul…

- Jocul la telefonul mobil ar putea alunga tensiunea intr-un mod mai eficient decat folosirea aplicatiilor de mindfulness sau utilizarea jucariilor antistres, conform unui studiu realizat in Marea Britanie, citat joi de Press Association, transmite Agerpres. O echipa de oameni de stiinta de la University…

- Trilioane de mucuri de tigari ajung in fiecare an in mediul inconjurator si reprezinta un risc pentru dezvoltarea plantelor, sugereaza un studiu efectuat in Marea Britanie, citat vineri de Press Association.

- De ceva timp autoritațile locale au inițiat un proiect prin care se dorește realizarea unui sistem modern de iluminat stradal. Se pare ca stadiul este unul avansat și farliugenii vor vedea lumina cu prilejul Rugii din localitate. Astfel, 800 de stalpi vor fi instalați și dotați cu becuri…

- O pisica din Marea Britanie a suferit rani grave insa a reusit sa supravietuiasca dupa ce a parcurs peste 60 de kilometri blocata sub capota unei masini, relateaza duminica Press Association.

- Un studiu al organizatiei ecologiste Greenpeace a descoperit microparticule de plastic in toate cele 13 rauri analizate din Marea Britanie, unul dintre acestea fiind mai poluat decat ''Marea insula de gunoaie din Pacific'', relateaza marti Press Association. Studiul publicat de organizatia…

- Cea mai longeviva persoana din Marea Britanie, Grace Jones, a murit pe 7 iunie la varsta de 112 ani, a informat vineri fiica sa, Deidre McCarthy, citata de EFE. Jones, supranumita 'Amazing Grace' s-a stins in liniste in casa ei din Worcestershire.