- Aceasta ancheta - realizata intre altele de site-ul Correctiv si ziare ca Die Zeit, Le Monde sau La Reppublica si publicata joi - se sprijina pe documente judiciare provenind din Germania, unde aceste manevre au fost descoperite in 2012. Ea vizeaza cazuri de frauda si de optimizare fiscala. In afara…

- Mai multe publicatii au organizat o ancheta comuna in urma careia au descoperit doua manipulari financiare cu dividende, care au generat, pentru autoritatile fiscale din mai multe state europene, pierderi de taxe in valoare de 55,2 miliarde de euro, informeaza AFP. "Aceasta este cea mai mare frauda…

- CHIȘINAU, 20 aug — Sputnik. Centrul Analitic "European Values" a prezentat un clasament al statelor Uniunii Europene, alcatuit dupa nivelul de loialitate/ostilitate fața de Rusia, în care țarile cu cea mai pozitiva atitudine fața de Moscova sunt Cipru și Grecia, iar cele mai ostile —…

- Peste jumatate dintre romani (55%) si-au exprimat dorinta de a lucra in afara granițelor, in top 10 tari unde si-ar dori sa lucreze fiind alese state precum Germania, Marea Britanie, Franta, Elvetia, Statele Unite, Canada, Austria, Spania, Belgia si Italia, conform celui mai recent studiu realizat la…

- Romania a absorbit fonduri europene in valoare de aproximativ 5,8 miliarde de euro pana in prezent, adica 19% din totalul alocat, a declarat, joi, Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene, intr-o conferinta de presa.Astfel, tara noastra se situeaza pe locul 18 in UE, la egalitate cu…