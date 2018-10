Stiri pe aceeasi tema

- Suceava este singurul judet din tara unde s-a trecut pragul necesar pentru validarea referendumului, cu o prezenta la urne de peste 30%, in conditiile in care la nivel national a fost de 20,41%. In judet, la acest referendum au votat 184.459 de suceveni, prezenta fiind de 30,67%. Potrivit datelor centralizate…

- Potrivit Biroului Electoral Central, prezența la urne in cadrul referendumului privind definirea familiei dupa doua zile de vot a fost de 20,41%. Pentru validarea scrutinului era nevoie de o prezența de 30%, adica 5.483.549 de voturi. Prezența la vot la inchiderea urnelor: BEC a anunțat ca prezența…

- Referendum pentru familia traditionala. Biroul Electoral Central a anuntat ca 20,41% din alegatori au participat la Referendumul pentru modificarea Constitutiei, in sensul redefinirii casatoriei drept uniunea dintre un barbat si o femeie. Pragul de validare a consultarii populare, de 30%, nu a fost …

- Biroul Electoral Central a anuntat prezenta la vot la inchiderea urnelor, dupa doua zile de scrutin, in cadrul referendumului pentru familie, aceasta fiind de 20,41%.Drept urmare,referendumul nu a atins pragul pentru validare, conform legii, de 30% dintre cei aflati pe listele electorale permanente.

- REZULTATE REFERENDUM FAMILIE 2018. Prezenta la vot la Referendumul pentru revizuirea Constituției a fost de 20,41% la inchiderea secțiilor de votare. Astfel, Referendumul nu a intrunit cvorul necesar pentru a putea fi validat. Conform datelor transmise de BEC, pana la ora 21.00 au votat 3.731.704…

- Alegatorii din judetul Suceava s-au prezentat la vot in procent suficient pentru validarea referendumului la national pentru modificarea Constituției. La incheierea votului, la ora 21.00, prezenta la vot in judetul Suceava a fost de 30,7%. Pentru validarea referendumului ar fi trebuit realizat ...

- Pragul de validare a referendumului este de 30%, dar nu va fi o problema ca el sa fie atins, rezulta din sondajul Sociopol. Aproape jumatate din populatia cu drept de vot se va prezenta la vot, mai exact 48%. mai mult, chiar pragul de 50% ar putea fi depasit, daca tinem seama ca 17% inclina sa creada…

- Huawei a stabilit un nou record in materie de vanzari, in numai cinci luni de la momentul lansarii, compania a reușit sa vanda 10 milioane de terminale Huawei P20 și P20 Pro. „Suntem extrem de incantați ca tehnologia inovatoare pusa la dispoziție de Huawei consumatorilor, prin intermediul celor mai…