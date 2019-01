Stiri pe aceeasi tema

- Actuala guvernare PSD-ALDE nu a facut si nici nu va face nimic din Master Planul de Transport pentru perioada 2016-2020, privind portiunea Ungheni - Targu Neamt din autostrada Iasi - Targu Mures si nici portiunea Ploiesti - Buzau - Pascani din drumul expres Bucuresti - Suceava - Siret, a declarat luni,…

- Cei 100 de ani care s-au scurs de la infaptuirea Marii Uniri au fost celebrați și de iubitorii sportului minții din Sectorul 6. In cadrul unui eveniment care reprezinta o punte intre generații, copii, adolescenți și persoane varstnice din comunitate s-au intalnit in incinta Centrului de Recreere și…

- Concursul pentru ocuparea postului de medic reumatolog la Spitalul Județean de Urgența (SJU) Neamț s-a desfașurat luni, 19 noiembrie, la București. Au fost doi candidați inscriși, dr. Elena Presura și dr. Constantin Vlad Ilaș, dar la concurs s-a prezentat doar unul, care a și caștigat. Proba scrisa…

- Competiția nationala EntrepreNation CityStart va avea loc in 8 orașe din Romania in urmatoarele 4 saptamani: Bucuresti, Craiova, Timisoara, Sibiu, Brașov, Galați, Cluj Napoca și Iași. La Craiova, evenimentul va avea loc joi, 22 noiembrie. Evenimentul, dedicat elevilor de liceu ...

- REZULTATE REZIDENTIAT 2018 UMFST TG. MURES : Peste 8.400 de candidati s-au inscris la examenul de intrare in Rezidentiat, care va avea loc duminica, anul acesta fiind scoase la concurs, in toata tara, 5.415 locuri si posturi. Dintre acestea, 4.730 de locuri/posturi sunt pentru medicina, 406…

- Peste 8.400 de candidati s-au inscris la examenul de intrare in Rezidentiat, care va avea loc duminica, anul acesta fiind scoase la concurs, in toata tara, 5.415 locuri si posturi. Dintre acestea, 4.730 de locuri/posturi sunt pentru medicina, 406 – pentru medicina dentara, 225 pentru farmacie si 54…

- REZULTATE REZIDENTIAT 2018: Ministerul Sanatatii a anuntat, vineri, ca 8.419 tineri medici s-au inscris la concursul de intrare in Rezidentiat, examenul urmand aavea loc duminica. “Ne-am pregatit pentru desfasurarea Rezidentiatului. Anul acesta am crescut numarul locurilor si posturilor scoase…

- Concursul de admitere in rezidentiat in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie va fi organizat, duminica, 18 noiembrie, in centrele universitare din Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Targu-Mures si Timisoara. Pentru cele 4.987 de locuri scoase la concurs s-au inscris 8.420 de candidati,…