Un sindicat german obtine dreptul la saptamana de lucru de 28 de ore si o crestere salariala de 4,3%

- Sindicatul IG Metall, cel mai puternic din Germania, a obtinut, dupa o serie de negocieri intense marcate de greve de avertisment, cresteri salariale de 4,3% si dreptul angajatilor de a avea saptamana de lucru de 28 de ore, informeaza presa ger...

- Salariile bugetarilor nu vor fi taiate, ci doar ajustate in jos , a anunțat ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, astazi, intr-o conferința de presa. Potrivit ministrului Muncii, se știa inca din luna mai a lui 2017 ca vor scadea salariile pentru 3% dintre bugetari, mai ales ca acesta spune ca a anunțat…

- Sindicatul IG Metall, cel mai puternic din Germania, a obtinut, dupa o serie de negocieri intense marcate de greve de avertisment, cresteri salariale de 4,3% si dreptul angajatilor de a avea saptamana de lucru de 28 de ore, informeaza presa germana.

- “Muncitorii vor avea mai multi bani in buzunare, vor obtine un procent corect din profiturile companiei, ceea ce va majora consumul”, a afirmat, luni noaptea, Roman Zitzelsberger, dupa 13 ore de negocieri, care au avut loc la Stuttgart, informeaza AGERPRES . IG Metall solicitase o crestere anuala a…

- Berarii germani au vandut mai putina bere in 2017, comparativ cu 2016, arata datele publicate de Oficiul federal de Statistica (Destatis), transmit DPA, Bloomberg si Xinhua. In 2017, vanzarile de bere au scazut cu 2,5%, la 93,5 milioane de hectolitri, cel mai redus nivel de la reunificarea…

- Consulul german de la Sibiu, Hans E. Tischler, a efectuat o vizita la Brașov, la invitația consilierului local FDGR – Cristian Macedonschi. Prima intalnire a fost cu profesorii secției germane a școlii 12 – Peter Maffay urmata de inaugurarea noii hale de producție a companiei Premium Aerotec din Ghimbav…

- Guvernul german a revizuit in crestere, de la 1,9% la 2,4%, estimarile privind avansul celei mai mari economii europene in acest an, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. In 2018, exporturile ar urma sa inregistreze o expansiune de 5,3%, iar exporturile…

- Tensiunile au escaladat duminica intr un oras din sud vestul Germaniei, la o luna dupa ce o adolescenta de 15 ani a fost injunghiata mortal, dupa toate probabilitatile de fostul sau iubit, un solicitant de azil afgan, informeaza DPA, preluat de AGERPRES.Cateva sute de oameni s au adunat sa protesteze…

- Autoritatile din Germania avertizeaza ca ar putea impune limite asupra modului in care compania Facebook stocheaza datele a milioane de utilizatori, in ceea ce ar fi o interventie fara precedent in modelul de afaceri al retelei de socializare online, informeaza cotidianul Financial Times.…

- ''Trebuie sa ne asumam mai multe responsabilitati, trebuie sa ne luam destinul in propriile maini'', a spus ea conform agentiei DPA, estimand ca pana in prezent Uniunea Europeana a fost prea ezitanta in fata crizelor din Orientul Mijlociu si Africa. Merkel a apreciat totodata ca UE nu trebuie…

- Un grav accident aviatic s-a produs marti, in sud-vestul Germaniei, la ora locala 13 (14, ora Romaniei). Cel putin patru oameni au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni a intrat in coliziune cu un elicopter, conform politiei locale, citate de France 24 și preluat de Mediafax . Accidentul s-a produs…

- Imigratia din alte state ale Uniunii Europene pune presiune pe salariile din Germania, a avertizat presedintele Bancii Centrale a Germaniei (Bundesbank), transmite Financial Times (FT), preluat de Agerpres. Majorarea salariilor în cea mai mare economie europeană este doar uşor peste…

- Danemarca a invins Germania, detinatoarea titlului, cu scorul de 26-25, duminica, la Varazdin, si a preluat conducerea in Grupa a 2-a principala a Campionatului European de handbal masculin - EURO 2018 - din Croatia. Germania conducea cu un singur gol la pauza, 9-8, dupa o prima repriza…

- Numarul persoanelor care au solicitat azil in Germania a scazut drastic in anul 2017, in urma masurilor autoritatilor de accelerare a deportarilor si de limitare a intrarii de refugiati in tara, transmite dpa. Potrivit datelor comunicate marti de Ministerul federal de Interne, in Germania…

- Banca Centrala a Germaniei (Bundesbank) a decis sa incorporeze yuanul chinez in rezervele sale valutare, a anuntat luni Andreas Dombret, membru in comitetul director al Bundesbank, transmite Reuters, preluata de Agerpres. "Renminbi este utilizat din ce în ce mai mult în rezervele valutare…

- Acordul de 28 de pagini convenit vineri deschide calea pentru negocieri detaliate in urmatoarele saptamani, eliminand incertitudinea din ultimele luni care a subminat rolul Germaniei in politica internationala.O coalitie formata din conservatori si social-democrati pare a fi cea mai buna…

- PIB-ul Germaniei a inregistrat in 2017 cel mai puternic ritm de crestere din ultimii sase ani. Expansiunea țarii considerate motorul economiei europene, a fost de 2,2% in anul care tocmai a trecut, arata o estimare preliminara publicata de Oficiul federal de Statistica, transmit DPA, Bloomberg si Reuters.

- Lufthansa a detronatcompania irlandeza low cost Ryanair, care la finele anului trecut a fost nevoita sa anuleze mai multe mii de zboruri, informeaza Reuters. In total companiile din grupul Lufthansa (Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines si Eurowings) au transportat anul trecut…

- Conservatorii cancelarului Angela Merkel si social-democratii au ajuns la un acord cu privire la o lege pentru atragerea de lucratori calificati in Germania, conform presei germane, care citeaza un document al unui grup de lucru din cadrul discutiilor exploratorii incepute duminica si care ar putea…

- Puternicul sindicat german al metalurgiei IG Metall a dat luni startul luptei cu patronatele in incercarea de a obtine o majorare salariala de 6% si o saptamana de munca de doar 28 de ore, un conflict social care se anunta drept unul dintre cele mai dure din ultimii ani in Germania, scrie AFP.

- Nivelul fluviului Rin din sud-vestul Germaniei inregistreaza "o crestere puternica" de debit, a informat sambata dimineata o purtatoare de cuvant a autoritatii responsabile pentru gestionarea inundatiilor din orasul Mainz, citata de DPA. Fluviul a iesit deja din matca in mai multe locatii…

- Campania Berlinului pentru disciplina fiscala a atins un punct de referinta saptamana aceasta: pentru prima data dupa 20 de ani, controversatul „ceas al datoriei” din Germania, si-a schimbat sensul, potrivit Financial Times. Ceasul a fost reprogramat in data de 1 ianuarie pentru a tine cont…

- A trecut aproape un an de cand Donald Trump a fost investit in functie, iar Germania inca mai dezbate ce anume, mai exact, inseamna administratia lui pentru Europa. Este dl Trump doar o sincopa in sistemul politic american sau indiciul unei boli cronice? Va mai fi vreodata la fel relatia transatlantica…

- Un sofer neidentificat ar fi intrat intentionat cu masina sa in invitati si paznici de la un club de noapte in orasul Dusseldorf din vestul Germaniei in timpul festivitatii de Anul Nou, relateaza DPA. O persoana a fost grav ranita in incident, fiind aproape de a-si pierde viata, a precizat…

- Un roman de 40 de ani, cu domiciliul la Freiburg, in sud-vestul Germaniei, a fost condamnat vineri la inchisoare pe viata de un tribunal din Freiburg. Acesta a fost gasit vinovat de violarea si asasinarea unei tinere alergatoare in noiembrie 2016, a transmis AFP, citat de Agerpres.

- Ambasadorii a sapte state UE si au exprimat ingrijorarea legata de modificarile aduse legilor Justitiei in Romania. Avertismentul este semnat de ambasadorii tarilor: Germania, Franta, Olanda, Belgia, Suedia, Danemarca, Finlanda, relateaza Digi 24.Ambasadorii Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Frantei,…

- Romanilor cu probleme cardiace sau diabet le va fi mai dificil sa obțina permisul auto. Ministerul Sanatații a lansat un proiect de act normativ care restricționeaza dreptul de conducere a unui autovehicul de catre persoanele care au anumite boli. Proiectul de ordin pentru modificarea si completarea…

- In cadrul reuniunii trilaterale intre cancelarul german Angela Merkel, premierul bulgar, Boiko Borisov, si premierul grec Alexis Tsipras, la Bruxelles, Borisov a respins suspiciunile germane ca granita bulgara este traversata masiv de imigranti ilegali. In ultima perioada, Germania inregistreaza din…

- Autoritatile germane din domeniul securitatii au identificat cateva zeci de femei si minori ca potentiale amenintari islamiste, persoanele in cauza fiind banuite ca ar putea comite atacuri teroriste pe teritoriul Germaniei, relateaza DPA.

- Vanzarea va include studioul de film 20th Century Fox și radiodifuzorii Sky și Star din Marea Britanie, Europa și Asia. Disney a ramas singurul ofertant dupa ce Comcast, proprietarul NBC, a renunțat luni la cursa. Financial Times a relatat ca discuțiile despre valoarea finala au continuat…

- Ungaria reprezinta "cel mai loial stat european" pentru Germania, dupa cele 800 de milioane de euro pe care regimul de la Budapesta le-a cheltuit pentru protectia frontierelor, a declarat joi ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, relateaza agentia MTI.

- Liderul social-democratilor din Germania, Martin Schulz, a cerut ca statele membre ale Uniunii Europene sa se inscrie intr-o noua formatiune numita „Statele Unite ale Europei”, pana in 2025, stabilind o ambitioasa agenda europeana de reforme ca o conditie privind discutiile cu cancelarul german,…

- Circa 50 de persoane au fost ranite marti seara in coliziunea dintre doua trenuri in apropiere de Dusseldorf, in vestul Germaniei, conform pompierilor locali.Pompierii, care au intervenit pe teren si au preluat pasagerii, au raportat intr un tweet un numar de 47 de raniti, dintre care trei grav.Mecanicul…

- Un obiect suspect gasit intr-un pachet livrat de firma de curierat DHL la sediul guvernului regional din landul Thuringia (estul Germaniei) s-a dovedit a fi inofensiv. Obiectul nu era o grenada de mana, a anunțat procuratura locala, citata de dpa. Mai devreme în cursul zilei de luni,…

- Un dispozitiv explozibil a fost descoperit, vineri, intr-un targ de Craciun din orașul Potsdam, in apropiere de Berlin, a anunțat poliția germana pe contul sau de Twitter, scrie AFP. Dispozitivul a fost amplasat intr-un pachet lasat in fața unei farmacii situata in piața in care este organizat tradiționalul…

- Pentru anul viitor, deputații au aprobat fonduri mai mari pentru tinerii șomeri, precum și finanțare suplimentara pentru IMM-uri, programe de cercetare și Erasmus. Cifrele agreate in discuțiile de conciliere pentru bugetul UE pe 2018 sunt 160,1 miliarde de euro pentru angajamente și 144,7…

- "Exista mai multa disponibilitate printre statele membre (UE) de aproba o extindere (fata de anul trecut)", a declarat Johannes Hahn, intr-un interviu pentru o publicatie din Austria. Albania, Macedonia, Muntenegru si Serbia sunt oficial tari candidate pentru aderarea la UE, in timp ce Bosnia…

- Primarul conservator al unei localitați din vestul Germaniei a fost injunghiat in zona gatului luni seara de un barbat care intenționa sa protesteze astfel impotriva politicii pro-refugiați a municipalitații, au anunțat marți autoritațile, transmit Reuters și AFP. 'Autoritațile de…

- Gruparea terorista Stat Islamic ameninta cu atacuri teroriste in pietele de Craciun, de sarbatori. Mesajele, scrise in franceza, engleza si germana, au fost distribuite prin intermediul unor aplicatii de mesagerie. ISIS ameninta ca va comite atacuri teroriste in Marea Britanie, Franta si Germania, potrivit…

- Cateodata noi, cei din Occident, uitam ca viziunea noastra despre lume nu este decat una dintre multele variante posibile. Colapsul negocierilor de la Berlin pentru constituirea coalitiei este departe de a fi o criza nationala. Dar este simptomatic. A venit vremea ca politicienii germani sa realizeze…

- Guvernul Federal al Germaniei a donat, astazi, Direcției de poliție din Chișinau un Centru mobil de prevenire și informare a populației. Centrul consta dintr-un automobil dotat cu computer, un ecran imens și masuțe, care se poate deplasa oricand in locurile aglomerate. Valoarea donației este de 56 de…

- În Rusia doresc sa pastreze termenul de „Marele razboi patriotic”, inventat pentru a ascunde faptul ca rușii au fost implicați aproape doi ani în pregatirea razboiului inițiat de catre Germania nazista, transmite zn.ua. Ministerul rus de Externe a comentat înlocuirea…

- Angela Merkel a recunoscut joi existența unor "diferențe profunde" intre conservatori, liberali și ecologiști, care incearca sa gaseasca un compromis pentru a forma un nou guvern in Germania, in caz contrar existand riscul convocarii de alegeri legislative anticipate, relateaza AFP. …

- Ca urmare a modificarilor legislative, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, Kaufland Romania preia contributiile aferente angajatorului in salariul brut al angajatului. Astfel, fiecare angajat Kaufland Romania va avea un salariu net mai mare, in medie cu 1,5%. "Compania intelege astfel sa…

- Cel puțin 12 persoane au fost ranite dupa ce un tren a lovit un camion, astazi, in nordul Germaniei, anunța autoritațile regionale.Accidentul a avut loc la o trecere la nivel cu calea ferata situata in apropierea orașelului Walsrode.