Un sfert dintre aditivii alimentari, ''riscanţi'' pentru sănătate (studiu) Un sfert dintre aditivii alimentari autorizati in produsele alimentare comercializate in Europa trebuie sa fie interzisi din cauza ''riscurilor'' pe care le prezinta asupra sanatatii, conform unei compilatii a rezultatelor studiilor, publicata marti de grupul francez pentru apararea drepturilor consumatorilor UFC-Que Choisir, relateaza AFP.



Asociatia, care estimeaza ca evaluarea oficiala a aditivilor la nivel european s-a ''impotmolit din cauza lipsei resurselor umane, financiare si analitice'', a decis revizuirea cercetarilor publicate de Autoritatea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

