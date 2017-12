Stiri pe aceeasi tema

- Un sfert din populatia Romaniei nu a fost afectata de saracie datorita transferurilor sociale, dar daca nu ar fi existat pensiile, 20% dintre cetateni ar fi cazut in aceasta situatie nefavorabila, anul trecut, se arata intr-o publicatie a Institutului National de Statistica (INS), transmisa la solicitarea…

- Rata de deprivare materiala severa a ajuns la 23,8%, in 2016, in scadere fata de 2013 cu 6 puncte procentuale, reiese dintr-o publicatie a Institutului National de Statistica (INS) transmisa la solicitarea AGERPRES . “Lipsa acuta a resurselor financiare face ca unele persoane sa nu isi poata permite…

- Problemele de locuit, precum igrasie, ferestre deteriorate sau lipsa iluminarii afectau aproape doua din cinci persoane in 2016, se arata intr-o publicatie a Institutului National de Statistica (INS).

- Numarul mediu de pensionari a ajuns, in trimestrul III, la 5,224 milioane, in scadere cu o mie persoane fata de trimestrul precedent, in timp ce raportul pe total dintre numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat si cel al salariatilor a fost de 9 la 10, arata datele Institutului National…

- In trimestrul al treilea al acestui an, produsul intern brut a crescut cu 8,6% (date ajustate sezonier) fata de aceeasi perioada a lui 2016, arata calculele Institutului National de Statistica (INS). In perioada aprilie-iunie, PIB-ul a crescut cu 5,9%, in timp ce in primele trei luni ale anului el a…

- Turistii nerezidenti sositi in Romania au cheltuit in medie 2.159,8 lei/persoana, in primele noua luni din acest an, valoarea totala depasind 4,676 miliarde lei, se arata intr-un comunicat de presa al Institutului National de Statistica (INS). În perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2017, numărul…

- Potrivit datelor Institutului Național de Statistica publicate marți, prețurile de consum au continuat sa creasca in luna noiembrie a acestui an, rata anuala a inflației urcand la 3,23%, de la 2,6% in octombrie, pe fondul scumpirii marfurilor alimentare cu 3,88% și a celor nealimentare cu 4,12%. Fața…

- Numarul pacientilor cu afectiuni tiroidiene s-a triplat in ultimii 6 ani. Astfel, in 2010, au fost inregistrate 35.439 de cazuri noi, iar in 2016, numarul a ajuns la 83.413, potrivit datelor statistice ale Institutului National de Statistica din decembrie 2017.

- Rata anuala a inflatiei a urcat în luna noiembrie la 3,23%, cel mai înalt nivel din august 2013, când a fost 3,67%. Prețurile de consum au continuat sa creasca în luna noiembrie a acestui an, rata anuala a inflației urcând la 3,23%, de…

- Lipsa de informatii despre profilul consumatorului din mediul rural si interesul companiilor din retail, banking si telecom pentru acest consumator au trimis agentia de studii si cercetare de piata in zona rurala pentru a realiza primul studiu dedicat consumului de la sate. „Din discutiile…

- Intr-o recenta cercetare a Institutului National de Statistica, și estimata pe baza veniturilor totale disponibile, rata saraciei relative a fost in anul 2016 de 25,3%. In valori absolute, numarul romanilor saraci corespunzator acestei rate a fost de 5.006.000, conform...

- Raport financiar: „Cresterile de salarii nu sunt sustenabile” Costul cu forța de munca in Romania a crescut cu 2,9% de la un trimestru la altul și cu 17,85% an/an in trimestrul III al anului, evoluție influențata de politica de venituri (majorarea salariilor) și de migrația populației active. „Consideram…

- Estimata pe baza veniturilor totale disponibile, rata saraciei relative a fost in anul 2016 de 25,3%. In valori absolute, numarul saracilor corespunzator acestei rate a fost de 5.006.000 romani, se arata intr-o recenta cercetare a Institutului National de Statistica. Peste unul din patru locuitori…

- Cheltuielile gospodariilor au avut cea mai mare contribuție la creșterea economica din primele noua luni din acest an, respectiv de 6,1%, in condițiile in care consumul final s-a majorat cu 9,7%, potrivit Institutului Național de Statistica (INS). Produsul intern brut a crescut cu 7%, in termeni reali,…

- Cheltuielile gospodariilor au avut cea mai mare contribuție la creșterea economica din primele noua luni din acest an, respectiv de 6,1%, in condițiile in care consumul final s-a majorat cu 9,7%, se arata intr-un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica (INS) remis, marți, AGERPRES.…

- Datele Institutului Național de Statistica (INS) arata ca ponderea gospodariilor care au calculator acasa a fost de 65,6%, in anul 2017, iar a celor care au acces la rețeaua de internet acasa a fost de 68,6%. Potrivit rezultatelor anchetei privind accesul populației la tehnologia informațiilor și comunicațiilor…

- In anul 2017, aproape doua treimi din totalul gospodariilor din Romania (65,6%) detin un calculator acasa, potrivit rezultatelor anchetei privind accesul populatiei la tehnologia informatiilor si comunicatiilor in gospodarii, potrivit Institutului National de Statistica (INS). In functie…

- Ponderea gospodariilor care au calculator acasa a fost de 65,6%, in anul 2017, iar a celor care au acces la reteaua de internet acasa a fost de 68,6%, arata datele Institutului National de Statistica (INS).

- Populația rezidenta a Romaniei se va reduce, pana in 2060, cu valori cuprinse intre 3,6 milioane persoane și 8,8 milioane persoane, iar populația feminina va continua sa fie predominata, conform unui studiu al Institutului Național de Statistica (INS), scrie digi24.ro.

- Aveți senzația ca va sufocați in traficul din Alba Iulia ? Nu vi se pare deloc. Orașelul liniștit pe care il știați pana acum 5-6 ani s-a transformat intr-un iad al șoferilor din cauza numarului excesiv al mașinilor inmatriculate și a incapacitații autoritaților locale sa gandeasca pe termen lung și…

- Numarul mediu de salariati a crescut cu 1,7% in 2016 fata de anul precedent iar cel mai mare numar mediu de salariati s-a inregistrat in industrie, reprezentand 34,8% din total, conform datelor furnizate de Institutului National de Statistica.

- Organizatorii targului au precizat, pentru News.ro, ca pana la ora 12.00 aproape 300 de oameni au depus CV-uri pentru posturi in companiile municipale, multi dintre ei aplicand chiar la mai multe companii. „Oamenii sunt interesati, vedeti cata lume a venit la acest eveniment, am discutat cu ei, i-am…

- Dinamica economiei din perioada ianuarie-septembrie, cu o crestere de 7% an/an, nu este sustenabila, date fiind acumularea de dezechilibre macroeconomice, deteriorarea indicatorilor de incredere si climatul investitional dificil, aspect confirmat si de declinul sectorului de constructii cu 6,5%…

- Potrivit estimarilor publicate astazi de Institutul Național de Statistica, produsul intern brut al Romaniei a inregistrat un avans de 8,8% pe serie bruta și de 8,6% pe serie ajustata sezonier, raportat la perioada similara a anului trecut. Același raport menționeaza ca PIB a crescut in termeni reali…

- Ouale, legumele, conservele de legume si fructele proaspete s-au scumpit cu peste 6%, untul costa mai mult cu aproape 5%, pretul energiei electrice s-a majorat cu aproximativ 7%, iar cel al combustibililor cu 3,4%, in octombrie fata de septembrie, potrivit Institutului National de Statistica (INS).…

- Cartofii, ouale și fructele proaspete sunt marfurile alimentare care s-au scumpit cel mai mult in luna octombrie fața de luna precedenta, in timp ce, in categoria marfuri nealimentare, cele mai severe creșteri de prețuri au fost consemnate in cazul energiei electrice și termice și al combustibililor,…

- Cel mai ridicat nivel din 2013 | Rata anuala a preturilor a fost de 2,6% in octombrie Rata anuala a preturilor a fost de 2,6% in octombrie, preturile de consum au crescut cu 1,28% in octombrie fata de luna trecuta, preturile combustibililor crescand cu 3,4% dupa majorarea accizelor, iar preturile energiei…

- Inflația a inceput sa urce accelerat din august incoace, dupa cum arata datele Institutului Național de Statistica. Cele mai mari scumpiri, luna trecuta, le-au avut legumelele si conservele, peste 7%, cu peste 6,7% a urcat prețul oualor, cu 6% s-au scumpit fructele, iar untul și cartofii cu peste…

- Exporturi de peste 5,5 miliarde de euro in luna septembrie În septembrie exporturile au depasit valoarea de 5,5 miliarde de euro, însa importurile au atins aproape 6,6 miliarde, indica datele Institutului National de Statistica. Fata de luna corespunzatoare a anului trecut, exporturile…

- Castigul salarial mediu nominal net a crescut in luna septembrie fata de luna precedenta cu 12 lei, ajunang la 2.376 lei, arata datele Institutului National de Statistica (INS). Valorile cele mai mari au fost in activitati de servicii in tehnologia informatiei, iar cele mai mici in hoteluri si restaurante.

- Cel puțin un sfert din populația Romaniei este afectata de obezitate, a declarat miercuri, in cadrul Conferinței Dieteticienilor "Obezitatea la copil - actualitați, implicații și perspective de prevenție și tratament", prodecanul Universitații de Medicina și Farmacie (UMF) din Targu Mureș, conferențiar…

- Un roman ar trebui sa economiseasca peste doua salarii medii lunare pe economie pentru a achizitiona modelul iPhone X, varianta cu stocare de 64 GB. Un indian ar cheltui peste noua salarii, in timp ce cu aproape 20% din castigul lunar un american isi poate cumpara ultimul model lansat de Apple. Un…

- Procesul de imbatranire demografica s-a accentuat in acest an in condițiile in care, la 1 iulie, s-a remarcat o creștere ușoara a ponderii persoanelor tinere (0-14 ani) și un avans mult mai evident (de 0,3 puncte procentuale) a ponderii populației varstnice (de 65 ani și peste), comparativ cu 1 iulie…

- Peste 5% din gospodarii considera ca ar fi suficient un venit lunar sub 750 de lei pentru a duce o viata decenta, in timp ce 26,3% cred ca un venit de peste 3.000 de lei ar fi satisfacator pentru acoperirea cheltuielilor curente, potrivit unui raport al Institutului National de Statistica (INS).…

- Capacitatea de cazare turistica a crescut cu 4,5% in primele șapte luni din 2017, comparativ cu aceeași perioada a anului 2016, de la 328.900 locuri de cazare, la 343.700, potrivit datelor Institutului Național de Statistica remise vineri AGERPRES. Numarul structurilor de primire turistica…

- BERBEC- ai primit o invitație de la un prieten care nu te-a mai vazut de mult timp, insa vei ajunge intr-un colectiv in care nu vei cunoaște pe nimeni. Experiența aceasta iți va prinde bine, prietenii noi sunt intotdeauna bineveniți. TAUR - ești foarte dezamagit de tot ce se intampla de ceva…

- Cifra de afaceri din serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor a crescut, in primele opt luni ale anului, ca serie bruta, cu 13,5%, fata de aceeasi perioada din 2016, ca urmare a activitatilor derulate in productia cinematografica, video, programe de televiziune, difuzare si transmitere…

- Castigul salarial mediu nominal net a fost de 2364 lei, in scadere fata de luna precedenta cu 27 lei, au transmis luni reprezentantii Institutului National de Statistica. Cele mai mari salarii raman cele platite in zona de IT&C, iar cele mai mici lefuri le iau cei care lucreaza in turism si restaurante.…

- Volumul cifrei de afaceri pentru comertul cu amanuntul a crescut, ca serie bruta, cu 9,3%, in primele opt luni ale anului, fata de intervalul similar din 2016, in principal ca urmare a vanzarilor de produse nealimentare, arata datele Institutului National de Statistica (INS), potrivit Agerpres.

- In primele 8 luni ale anului, consumul privat a adus cresteri ale afacerilor din comertul cu amanuntul de 9.3% (fata de primele 8 luni din anul trecut), au transmis miercuri intr-un comunicat, reprezentantii Institutului National de Statistica (INS). Cele mai mari cresteri au venit din segmentul vanzarilor…

- Peste 10,6 milioane de turisti straini au vizitat anul trecut Bulgaria, o crestere de 24,3% fata de 2008, a anuntat miercuri Institutului National de Statistica (NSI), a informat publicatia Sofia Globe.

- In al doilea trimestru al anului 2017, populatia activa a Romaniei era de 9,418 milioane de persoane, din care, 8,967 milioane de persoane erau ocupate si 451.000 de persoane erau someri, conform Institutului National de Statistica (INS). Rata de ocupare a populatiei in varsta de munca (15-64…