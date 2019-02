Un sfert din pensiunile din Delta Dunarii ar putea fi deschise turistilor iarna viitoare

Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia de Management al Destinatiei Turistice Delta Dunarii (AMDTDD) din Tulcea spera ca in urmatorul sezon rece cel putin un sfert dintre pensiunile din cele opt unitati administrativ-teritoriale din Delta sa fie deschise turistilor, in conditiile in care in iarna 2018-2019 doar trei pensiuni din…

- Festivalul oamenilor de zapada da startul competițiilor de iarna care vor avea loc in stațiunea montana Straja. Iar acțiunile de acest gen nu sunt puține deloc. Evenimentul, unul așteptat de copii, dar și de adulți va debuta saptamana viitoare, iar cei care urca la munte vor putea sa sculpteze oameni…

- Asociatia „Rescue 4x4” a dat o mana de ajutor, in weekendul ce tocmai a trecut, la transportul turistilor ramasi inzapeziti pe DJ 714, afectat de avalanse si de caderea copacilor de pe versanti.

- Convinsi fiind ca sarbatorile pe rit vechi pot deveni o atractie turistica in sine, Asociatia de Management al Destinatiei Turistice Delta Dunarii a invitat un grup de jurnalisti pentru a le arata cum petrec lipovenii trecerea dintre ani.

- Ape transformate in patinoare, stolurile de rate si gaste zburand prin ceata in lumina diminetii sau sacali si enoti furisandu-se printre copaci, scrie a1.ro. Este decorul spectaculos pe care il veti descoperi in Delta Dunarii, in iernile geroase. In lipsa vegetatiei, turistii pot vedea peste 100…

- Vești proaste de la meteorologi. Iarna grea se instaleaza in Romania! Vremea se va schimba radical, incepand de saptamana viitoare. Temperaturi negative, ninsori abundente, lapovița și ploi, in toate zonele țarii.

- Comunicat: Asociația „Camera de Sus” Turda organizeaza o serie de evenimente pentru a marca perioada sarbatorilor de iarna, un timp in care fiecare persoana ar trebui sa primeasca și sa

- În Județul Constanța ninge viscolit, autoritațile trimițând pe teren utilaje pentru împraștierea de material antiderapant pe principalele drumuri și pe A2. Conform prognozei transmise de Centrul Meteorologic Regional Dobrogea, vor cadea precipitații care se pot transforma în…