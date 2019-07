Stiri pe aceeasi tema

- Amazon intentioneaza sa cheltuiasca 700 de milioane de dolari in urmatorii sase ani pentru recalificarea unui sfert dintre angajatii sai din SUA, astfel incat acestia sa fie mai bine pregatiti pentru schimbarile pe care automatizarea si progresele tehnologice le vor aduce pe piata muncii.…

- Numarul de beneficiari de pensii de serviciu era, la finele lunii mai 2019, de 9.303 persoane, in crestere cu 14 persoane fata de luna precedenta, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP).Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul prezidențiabililor: surprize in topul…

- Romania U21 va intalni vineri Anglia pe un stadion in care se va simți ca acasa, dupa ultimele estimari aflate de GSP.ro Romania U21 joaca vineri, de la 19:30, cu Anglia U21, al doilea meci de la Euro 2019. Partida va fi liveTEXT pe GSP. ...

- Romania trebuie sa ajunga la o suprafata de 500.000 de hectare certificate in agricultura bio pana in 2021, in conditiile in care in prezent exista in jur de 364.000 de hectare si 10.000 de beneficiari inregistrati, iar piata de profil a crescut cu circa 30% in ultimii ani, a declarat, miercuri,…

- Joi, 30 mai, Ștafeta Ciclista SM ajunge in Alba Iulia. Incepand cu ora 17:00, in Piața Cetații, albaiulienii sunt așteptați sa fie alaturi de cei care sufera de scleroza multipla. In cadrul evenimentului, va fi prezentat și noul automobil donat de compania Star Assembly, din Sebeș, special dotat pentru…

- Sfinții Imparați Constantin și Elena sunt praznuiți de Biserica Ortodoxa și de cea Catolica in fiecare an la data de 21 mai 2019. Aceasta mare sarbatoare creștina este notata cu simbol de cruce roșie in calendarul creștin ortodox. Sarbatoarea de cruce roșie din calendarul creștin ortodox al…

- Continua aplicarea neabatuta a riscantei strategii de ”destructurare” din temelii a unor intregi structuri din cadrul Ministerului de Interne, doar pentru ca ”Fratia Blondei” din jurul lui Carmen Dan nu a reusit pana acum sa ”mute casutele” astfel incat sa poata fi ”decapati” conducatorii Directiilor…

- Numarul de beneficiari de pensii de serviciu era, la finele lunii martie 2019, de 9.288 persoane, in crestere cu 15 persoane fata de februarie, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). Cei mai multi, respectiv 3.769, erau beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul…