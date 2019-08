Stiri pe aceeasi tema

- Judetul Cluj este privilegiat din punct de vedere al zonelor turistice, Muntii Apuseni fiind doar la o ora de mers de masina de Cluj-Napoca, insa exista si adevarate oaze de relaxare in apropierea orasului.

- Directia Generala a Vamilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) a confiscat in primele sase luni ale anului un numar de 25,28 milioane tigarete, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut cand au fost confiscate 11,53 milioane tigarete. Fiecare container de tigari ilegale…

- In sfarsit ai facut pasul: ai cumparat o locuinta (poate prin credit), pe care vrei sa o inchirezi, sau poate esti la un pas de a face asta si vrei sa stii in cat timp ti se va amortiza investitia. Daca nu ai cumparat inca un apartament cu scopul de a-l inchiria, uite ce trebuie sa ai in vedere:Ce…

- Politistii de la transporturi au ridicat, marti, peste 200 de seturi de jucarii susceptibile a fi contrafacute, in valoare de aproximativ 484.000 de lei. Marfa a fost gasita intr-un container din China ajuns in Portul Constanta Sud - Agigea si era destinata unei firme din judetul Cluj.Potrivit…

- CFR Cluj merge pe deviza cine se trezește devreme, ajunge departe! Antrenorul Dan Petrescu a sunat adunarea duminica dupa-amiaza, iar ardelenii au reluat pregatirile inaintea rivalilor din campionat. Totul pentru a fi gata de preliminariile Ligii Campionilor – meciuri care bat la ușa in iulie – și…

- Locuitorii comunei Beliș sunt avertizați ca în aceasta dupa-masa vor avea parte de averse torențiale, dar și de grindina de dimensiuni mici și mari. Codul Portocaliu este valabil pâna la ora 13:30.

- Consiliul Local Oradea a aprobat in ultima sedinta alocarea unei sume de 110.000 de euro pentru participarea in proiectul Alianta Vestului, asociatia constituita de municipiul ardelean alaturi de Cluj, Arad si Timisoara, dupa ce primarii din cele patru orase s-au saturat sa tot umble dupa aprobari si…

- Fara doar și poate, este cel mai relaxat derby pentru fostul internațional de când ocupa postul de antrenor al CFR-ului, echipa care și-a adjudecat deja cel de-al doilea titlu consecutiv dupa victoria la limita, 1-0, cu CSU Craiova, cu o etapa înainte de final. Astfel, vișinii vor merge…