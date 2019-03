Platforma de streaming Netflix a achizitionat drepturile de ecranizare asociate romanului "Un veac de singuratate", de Gabriel Garcia Marquez, ce va fi adaptat sub forma unui serial TV. Proiectul va reprezenta prima adaptare pentru televiziune a acestei capodopere a literaturii universale, a anuntat miercuri site-ul revistei americane Variety. Netflix va produce un serial original in limba spaniola pe baza acestui roman, care a fost publicat in 1967. De atunci, "Un veac de singuratate" s-a vandut in peste 50 de milioane de copii pe plan mondial si a fost tradus in 46 de limbi. Gabriel Garcia Marquez,…