Grupul Sky isi dezvolta portofoliul de productii originale de pe piata din Italia odata cu proiectul "Romulus", un serial in 10 episoade despre originile orasului Roma, realizat in colaborare cu Cattleya, producatorul italian al serialului "Gomorrah". Dramele turnate in alte limbi decat engleza sunt de cativa ani la mare voga, insa "Romulus" face un pas si mai departe in aceasta directie, deoarece personajele din noua productie TV vor vorbi in latina veche, informeaza variety.com.



Matteo Rovere, cunoscut pentru activitatea sa din cinematografie, va debuta cu acest proiect in calitate…