Stiri pe aceeasi tema

- Un nou serial realizat de HBO a reusit, la doar trei saptamani de la lansare, sa depaseasca mult mai celebrele productii „Game of Thrones“ si „Breaking Bad“ in scorul obtinut pe IMDB.

- In timp ce mulți plang inca dupa mega succesul ”Game of Thrones”, o alta producție marca HBO și Sky Atlantic a inceput sa cucereasca telespectatorii și a ajuns pe primul loc in topul celor mai votate seriale din istorie pe siteul IMDb. Vorbim de mini seria ”Chernobyl” care spune povestea din spatele…

- Femeile renunța mai nou la rochiile spumoase pentru a-și face juramintele in salopete de mireasa sau piese vestimentare separate. Cand actrița Game of Thrones, Sophie Turner, s-a casatorit cu muzicianul Joe Jonas, in Las Vegas, saptamana trecuta, ea a purtat o pereche de pantaloni albi și largi – și…

- Un moment din cel mai recent episod din Game of Thrones, difuzat duminica de HBO (episodul 4 din sezonul 8), a devenit viral. Intr-una dintre scene apare un pahar de cafea „to go” pe masa, chiar in fața lui Daenerys Targaryen care se uita la Jon Snow. HBO a avut o reactie pe masura la... Read More Post-ul…

- In 2011, HBO lansa serialul Game of Thrones. In scurt timp, producția devenea un fenomen global si cel mai iubit serial din istoria HBO. Game of Thrones a primit de-a lungul timpului foarte multe premii, inclusiv 47 de Primetime Emmy, cinci trofee din partea Sindicatului actorilor americani si un Peabody…

- Daca vocea care canta cantecul de final al episodului din aceasta seara Game of Thrones va va parea familiara sau inconfundabila, da, sa știți ca este Florence & the Machine. Versiunea trupei dupa melodia originala “Jenny of Oldstones” debuteaza in timpul creditelor de incheiere ale celui de-al doilea…

- Deputatul Lucian Stanciu-Viziteu, membru al Comisiei de control a SRI, sustine ca alesii PSD-ALDE, in frunte cu presedintele comisiei, Claudiu Manda, ar fi facut un raport despre activitatea SRI in relatia cu ANi fara a vizita nici macar o unitate a Serviciului.

- Emilia Clarke, vedeta din serialul Game of Thrones, a fost la un pas de moarte dupa ce a suferit doua anevrisme cerebrale și a fost operata pe creier de trei ori. Cunoscuta pentru rolul lui Daenerys Targaryen, actrița a oferit mai multe detalii despre anevrismul cerebral aproape fatal pe care l-a suferit…