Un sequel al filmului 'Aquaman' va fi lansat pe ecrane la 16 decembrie 2022

- Compania Warner Bros. a anuntat ca lungmetrajul „Aquaman 2” va fi lansat pe 16 decembrie 2022, potrivit Variety, scrie news.ro.La inceputul acestei luni a fost anuntata continuarea succesului de box office, care il are pe Jason Momoa in rol principal, iar David Leslie Johnson-McGoldrick, care…

- Potrivit U.K. Cinema Association, citata de The Hollywood Reporter, cifra realizata pe 2018 a fost influentata de filme ca „Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald”, „Deadpool 2”, „Peter Rabbit”, „Jurassic World: Fallen Kingdom”, „Bohemian Rhapsody”, „Black Panther”, „Incredibles 2” si „Mamma…

- Filmul cu Jason Momoa in rolul lui ,,Aquaman” a facut valuri pe marile ecrane din Romania, dupa ce a fost vizionat de 131.173 de spectatori in primele sale zile in cinematografele autohtone si a generat venituri in valoare de 3.015.460 lei in box office. Cifrele inregistrate de ,,Aquaman”, la debutul…

- Noul film dedicat unui supererou, 'Aquaman', domina in acest weekend afisele cinematografelor din SUA, cu aspiratia de a urca pe primul loc in box office-ul nord-american, potrivit site-ului imdb. Erou pe Pamant si aparator al adancurilor, Arthur Curry (Momoa) va trebui sa isi…

- Lungmetrajul "Aquaman", o productie Warner Bros. Pictures, cu Jason Momoa in centrul unei aventuri epice cu efecte vizuale care reconstruiesc imperiul subacvatic al celor sapte mari, va avea premiera in cinematografele din toata tara pe 21 decembrie, scrie news.ro. Jumatate om, jumatate…

- Trailerul filmului „Avengers: Endgame”, lansat sambata de Disney, a stabilit un record de vizualizari pentru 24 de ore, scrie news.ro.Primul trailer al urmatorului film din seria Marvel a fost vizionat pe platformele online de 289 de milioane de ori in 24 de ore. Doar pe YouTube, el…

- Dupa ce si-a tinut fanii in suspans, Marvel a lansat primul trailer oficial al „Avengers 4”. Acesta va fi ultimul film al seriei care a inceput in urma cu 10 ani, atunci cand Tony Stark abia devenea Iron Man.