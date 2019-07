Un septuagenar, regăsit după o săptămână de când se rătăcise într-o pădure din California Cu toate acestea, barbatul de 73 de ani a reusit sa supravietuiasca pana a fost gasit dupa o saptamana. Eugene Jose pierduse de grupul in care se afla in data de 22 iulie, in padurea nationala din Angeles, din sudul Californiei. Din fericire pentru barbatul care a fost gasit in viata sambata, iar acesta era in stare sa vorbeasca, era lucid si a mers sprijinit de salvatorii din Montrose. In aceasta perioada, temperaturile sunt blande, iar nivelul apei este ridicat datorita precipitațiilor din acest an", a informat echipa de salvare. Peste 70 de persoane l-au cautat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

