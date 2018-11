Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de presa Bloomberg a analizat miercuri gestul obscen facut de deputatul PSD Florin Iordache in plenul Camerei Deputatilor titrand ca ”Raportul UE privind coruptia primeste degetul mijlociu in Romania”. Ca urmare a unui raport din partea europenilor care a lovit statul balcanic pentru retrospectivele…

- Conform Bloomberg, schimbarile aduse legilor justitiei alaturi de o campanie pentru a inlatura din functie procurorii care se lupta cu coruptia sunt principalele motive pentru care UE considera ca Romania scade presiunea asupra politicienilor corupti. Publicatia americana descrie gestul lui Iordache…

- Agentia de presa americana a relatat, miercuri, gestul obscen din Parlamentu, facut de Florin Iordache, autorul articolului mentionand ca, dupa prezentarea raportului MCV, in care se vorbea despre regres in ceea ce priveste democratia, vicepreședintele Camerei Deputatilor, Florin Iordache, a anuntat…

- Social-democrații confirma informatia conform careia vor sa conteste raportul MCV. Contestația va fi facuta la Curtea Europeana de Justiție. „Dreptate speram sa obtinem, dreptate pentru romani! Din pacate, ce se intampla azi in Romania e un regres pentru Romania. Europa are dublu standard. Ne simtim…

- Liviu Dragnea si-a delegat, pentru ziua de luni, 8 octombrie, atributiile de presedinte al Camerei Deputatilor lui Florin Iordache. Decizia a fost anuntata de catre Romania TV, sursa care precizeaza ca aceasta vine in contextul in care presedintele PSD a avut termen in apelul sau la Inalta Curte…

- Noua componenta a Biroului permanent al Camerei Deputatilor a fost votata luni de plen cu 256 de voturi favorabile si 11 impotriva, informeaza Agerpres. Astfel, PSD va fi reprezentat in conducerea Camerei de: Liviu Dragnea - presedinte, Florin Iordache, Carmen Mihalcescu si Eugen Nicolicea (in…

- Vicepremierul Paul Stanescu se afla, de aproximativ o ora, in biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. De asemenea, deputatul Florin Iordache participa la aceasta intalnire. Stanescu a sosit miercuri la Parlament dupa ce Dragnea a avut o intrevedere cu ambasadorul SUA…